Dolor en el automovilismo santafesino: quién era el piloto que perdió la vida en el trágico choque de la Ruta 94

El automovilismo santafesino atraviesa horas de profundo dolor tras el fatal accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 94, en el sur de Santa Fe, que dejó cuatro víctimas fatales y generó una fuerte conmoción tanto en el ambiente deportivo como en las comunidades de la región.

Entre los fallecidos se encontraba Patricio Galván, de 34 años, reconocido piloto de la categoría Turismo Promocional y una figura muy querida dentro del automovilismo zonal. El deportista viajaba junto a su padre, Gerardo Galván, y Jonhatan Kuzic, empleado de la familia, cuando la camioneta en la que se desplazaban impactó de frente contra otro vehículo.

El siniestro también provocó la muerte de Hugo Sangiacomo, un histórico bombero voluntario de Villa Cañás que conducía el automóvil involucrado en el choque.

Un referente del automovilismo regional

Patricio Galván era ampliamente conocido en el ámbito del deporte motor por su participación en el Turismo Promocional, categoría en la que construyó una destacada trayectoria a lo largo de los años.

Más allá de los resultados deportivos, compañeros, dirigentes y allegados lo recuerdan por su compromiso con la actividad, su pasión por las carreras y su calidad humana dentro y fuera de las pistas.

La noticia de su fallecimiento provocó una inmediata reacción de pesar en el automovilismo regional, donde numerosas instituciones y pilotos expresaron sus condolencias a la familia.

El emotivo adiós de la categoría Turismo Promocional

Desde la categoría Turismo Promocional difundieron un mensaje de despedida en el que resaltaron el legado que dejó Galván en la actividad.

“Patricio fue parte fundamental de nuestra historia reciente. Su pasión por el automovilismo, su compromiso con la categoría y su calidad humana dejaron una huella imborrable en todos quienes compartieron este camino con él”, expresaron.

La entidad también recordó a Gerardo Galván, quien acompañó durante años la carrera deportiva de su hijo y era una figura muy cercana al ambiente motor.

La comunidad también despide a Hugo Sangiacomo

La tragedia golpeó además a Villa Cañás, donde Hugo Sangiacomo era ampliamente reconocido por su labor como bombero voluntario.

Tras conocerse su fallecimiento, la institución emitió un comunicado en el que destacó sus más de tres décadas de servicio a la comunidad.

Durante 35 años, Sangiacomo participó en innumerables intervenciones y emergencias, convirtiéndose en una figura respetada y apreciada por vecinos y compañeros.

“Su vocación de servicio y compromiso dejaron una huella imborrable que permanecerá en la memoria de todos”, señalaron desde el cuartel.

Cómo ocurrió el accidente

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Séptima de Teodelina, que trabaja para determinar las causas exactas del choque.

Las primeras pericias indican que el siniestro se produjo en un contexto climático adverso, con lloviznas persistentes que afectaban la visibilidad y las condiciones de la calzada.

Los investigadores analizan distintas hipótesis para reconstruir la mecánica del impacto, entre ellas el estado del camino, las condiciones meteorológicas y la posibilidad de alguna falla mecánica en los vehículos involucrados.

Mientras avanza la investigación, el automovilismo santafesino y las comunidades afectadas intentan procesar una tragedia que dejó una profunda marca y provocó una enorme ola de dolor en toda la región.