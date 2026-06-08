No es correr ni ir al gimnasio: el deporte que más ayuda a vivir más años

La actividad física es una de las herramientas más efectivas para mejorar la salud y prevenir enfermedades. Sin embargo, no todos los deportes ofrecen los mismos beneficios cuando se trata de longevidad. En los últimos años, distintas investigaciones científicas comenzaron a señalar a una disciplina en particular como la más asociada a una vida más larga: el tenis.

Aunque muchas personas creen que correr largas distancias, entrenar con pesas o practicar yoga son las mejores opciones para mantenerse saludables, los estudios sugieren que los deportes de raqueta podrían tener una ventaja significativa cuando se analiza la expectativa de vida.

El estudio que sorprendió a la comunidad científica

La conclusión surge de una investigación desarrollada por la Universidad de Copenhague y publicada en la revista científica Mayo Clinic Proceedings.

El trabajo analizó durante varios años los hábitos deportivos de miles de personas y encontró que quienes practican deportes de raqueta presentan una expectativa de vida considerablemente superior en comparación con quienes realizan otras actividades físicas.

Según los resultados, jugar tenis podría estar asociado con hasta 9,7 años adicionales de vida en promedio.

La diferencia resulta llamativa al compararla con otros deportes populares. El estudio observó beneficios estimados de 6,2 años para quienes practican bádminton, 4,7 años para los futbolistas, 3,2 años para quienes corren regularmente y apenas 1,5 años para las personas que realizan entrenamiento de gimnasio como actividad principal.

¿Por qué el tenis parece tener una ventaja?

Los especialistas sostienen que el beneficio del tenis no se explica únicamente por el ejercicio físico.

A diferencia de actividades repetitivas o individuales, este deporte combina trabajo cardiovascular, coordinación motora, velocidad de reacción, estrategia y una importante interacción social.

Durante un partido, el jugador debe anticipar movimientos, calcular trayectorias, analizar las decisiones del rival y responder en cuestión de segundos. Ese proceso obliga al cerebro a mantenerse constantemente activo.

Diversos expertos consideran que esta combinación de exigencia física y mental favorece la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse, aprender y generar nuevas conexiones neuronales incluso en edades avanzadas.

Un entrenamiento completo para cuerpo y mente

El doctor Arturo Fernández-Cruz, catedrático e investigador clínico, explicó que el tenis presenta una elevada demanda cognitiva.

La disciplina obliga a coordinar movimientos complejos, reaccionar rápidamente ante estímulos cambiantes y tomar decisiones permanentes durante el juego.

Según el especialista, este esfuerzo mental constante ayuda a mantener activo el sistema nervioso y contribuye a preservar funciones cognitivas que suelen deteriorarse con el paso del tiempo.

Mientras en actividades como el running gran parte del esfuerzo cerebral está orientado a sostener el ritmo físico y controlar parámetros vitales, en el tenis el jugador debe procesar información continuamente para responder a situaciones impredecibles.

El valor de las relaciones sociales

Otro aspecto que podría explicar la ventaja de los deportes de raqueta es el componente social.

Numerosos estudios demostraron que el aislamiento y la soledad se encuentran entre los factores que más impactan negativamente sobre la salud y la mortalidad.

A diferencia de disciplinas que suelen practicarse de manera individual, el tenis requiere la presencia de otra persona, ya sea un rival o un compañero de entrenamiento. Esto favorece la interacción social, la construcción de vínculos y la participación en comunidades deportivas.

Los investigadores sostienen que mantener relaciones sociales activas puede reducir el estrés, mejorar la salud mental y generar hábitos de vida más saludables, factores que también influyen en la longevidad.

Más que un deporte, una herramienta para envejecer mejor

Los expertos coinciden en que cualquier actividad física regular aporta beneficios importantes para la salud y la calidad de vida. Sin embargo, disciplinas que combinan ejercicio, estimulación cognitiva e interacción social parecen ofrecer ventajas adicionales.

En ese contexto, el tenis se posiciona como una de las actividades más completas para quienes buscan mantenerse activos a largo plazo.

Más allá de los resultados de los estudios, los especialistas recuerdan que el mejor deporte siempre será aquel que una persona pueda practicar de manera constante y disfrutar en el tiempo. Pero si el objetivo es sumar años de vida saludable, la ciencia parece tener un claro favorito entre sus recomendaciones.