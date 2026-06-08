Los mercados reaccionan a la crisis en Medio Oriente y el petróleo vuelve a dispararse

Los mercados internacionales comenzaron la semana bajo fuerte presión luego de una nueva escalada militar en Medio Oriente. Los ataques lanzados por Israel contra distintos puntos de Irán provocaron un inmediato impacto en los precios de la energía y generaron una ola de ventas en las principales bolsas asiáticas, en un contexto ya marcado por la incertidumbre económica global y las expectativas sobre futuras decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La combinación entre el recrudecimiento del conflicto geopolítico y los temores sobre la evolución de las tasas de interés volvió a instalar un clima de cautela entre los inversores, que reaccionaron buscando refugio en activos considerados más seguros.

El petróleo vuelve a subir por el temor a problemas en el suministro

La reacción más visible se produjo en el mercado energético.

El crudo Brent, referencia para gran parte del comercio internacional, registró una suba del 5,1% y alcanzó los 97,83 dólares por barril, mientras que el petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzó 4,8%, hasta ubicarse en 94,85 dólares por barril.

Los operadores interpretaron que el nuevo episodio de violencia incrementa el riesgo de interrupciones en el suministro mundial de crudo, especialmente en una región que concentra una parte significativa de la producción energética global.

Los ataques que volvieron a encender las alarmas

La tensión se intensificó después de que Israel realizara ataques aéreos contra objetivos ubicados en el centro y oeste de Irán.

Medios estatales iraníes informaron que se registraron explosiones en ciudades estratégicas como Teherán, Isfahán y Tabriz, aunque las autoridades no difundieron inicialmente mayores precisiones sobre la magnitud de los daños.

El episodio se produjo en medio de una creciente confrontación entre ambos países y volvió a poner en duda los esfuerzos diplomáticos impulsados durante las últimas semanas para reducir la tensión regional.

El estrecho de Ormuz, otra vez en el centro de la preocupación

Uno de los principales focos de atención para los mercados es la situación en el estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores marítimos más importantes para el transporte de petróleo a nivel mundial.

La persistencia de los enfrentamientos y las dificultades para garantizar la circulación normal de buques petroleros generan preocupación entre gobiernos, empresas energéticas e inversores, que temen posibles interrupciones en el abastecimiento global.

Cada vez que aumentan las tensiones en esa zona estratégica, los precios del petróleo suelen reaccionar al alza debido al riesgo de que se vea afectado el flujo internacional de crudo.

Fuertes pérdidas en las bolsas asiáticas

La incertidumbre geopolítica se trasladó rápidamente a los mercados bursátiles de Asia, donde los principales índices cerraron la jornada con importantes retrocesos.

Uno de los casos más destacados fue el de Japón. El índice Nikkei 225 cayó 4,2% y finalizó la rueda en 63.804,77 puntos, afectado además por datos económicos que mostraron una desaceleración mayor a la prevista.

El gobierno japonés revisó a la baja la tasa de crecimiento anualizada correspondiente al primer trimestre, reduciéndola del 2,1% al 1,8%, lo que incrementó la preocupación sobre la evolución de la economía.

Corea del Sur lideró las caídas

La bolsa surcoreana sufrió uno de los golpes más severos de la región.

El índice Kospi retrocedió 6,8% y cerró en 7.605,42 puntos, arrastrado principalmente por el desempeño negativo de las principales compañías tecnológicas.

Las acciones de Samsung Electronics cayeron un 7%, mientras que los títulos de SK Hynix registraron una baja del 3,3%.

Las ventas también se extendieron a otros mercados asiáticos. El índice Taiex de Taiwán perdió 3,8%, mientras que en Hong Kong el Hang Seng retrocedió 1,3%. En China continental, el índice compuesto de Shanghái cerró con una baja de 1,1%.

Wall Street ya había anticipado la tendencia

Las pérdidas observadas en Asia se sumaron a la fuerte corrección registrada previamente en Estados Unidos.

El viernes, los principales indicadores de Wall Street protagonizaron su peor jornada desde octubre, reflejando la creciente preocupación por el escenario económico y financiero internacional.

El índice S&P 500 cayó 2,6%, mientras que el Dow Jones Industrial Average perdió 1,4%.

La mayor presión se observó en el sector tecnológico. El índice Nasdaq sufrió un desplome de 4,2%, una señal del nerviosismo que atraviesan los inversores frente a la combinación de tasas elevadas, desaceleración económica y conflictos geopolíticos.

Mercados atentos a los próximos movimientos

Los analistas consideran que la evolución del conflicto en Medio Oriente será determinante para los mercados durante las próximas semanas.

Mientras el petróleo continúa reaccionando ante cada novedad vinculada a la seguridad energética global, los inversores también siguen de cerca las decisiones de la Reserva Federal estadounidense y los indicadores económicos que puedan ofrecer señales sobre el rumbo de la economía mundial.

Por ahora, la combinación entre incertidumbre geopolítica y volatilidad financiera mantiene en alerta a los principales mercados internacionales.