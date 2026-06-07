Maqueda cuestionó a Milei por frenar la designación de Michelli y advirtió sobre un conflicto institucional

Juan Carlos Maqueda sostuvo que la designación de Michelli ya quedó resuelta constitucionalmente

El ex ministro de la Corte afirmó que la firma presidencial es un trámite administrativo

Juan Bautista Mahiques aseguró que Javier Milei no está obligado a firmar el decreto

Maqueda cuestionó que el Gobierno retroceda sobre una candidata elegida por el propio Presidente

El ex juez vinculó el conflicto con las investigaciones periodísticas de Hugo Alconada Mon

También criticó las intervenciones públicas de Milei sobre causas judiciales y otros poderes del Estado

El debate en torno a la designación de María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata sumó este sábado un nuevo capítulo de tensión política e institucional. El abogado y ex ministro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, sostuvo que el proceso constitucional para el nombramiento de la magistrada ya se encuentra concluido y consideró que la negativa del presidente Javier Milei a firmar el decreto final carece de sustento jurídico.

Las declaraciones de Maqueda surgieron luego de que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, afirmara que el Presidente no está obligado a rubricar el decreto de designación de Michelli pese a que el Senado ya aprobó su pliego. Según explicó el funcionario, la firma se concretará “cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia”.

Frente a esa postura, Maqueda sostuvo que el procedimiento constitucional ya atravesó todas las etapas exigidas. Recordó que Michelli fue seleccionada a partir de una terna elevada por el Consejo de la Magistratura, luego elegida por el propio Poder Ejecutivo y finalmente aprobada por el Senado con 44 votos favorables.

Para el ex integrante del máximo tribunal, una vez cumplidos esos pasos, la firma presidencial constituye apenas una formalidad administrativa. “El presidente tiene que designarla”, afirmó durante una entrevista radial, donde además subrayó que los cuestionamientos del Gobierno hacia la candidata ya eran conocidos cuando la Cámara alta prestó acuerdo.

En ese marco, consideró especialmente grave que el Ejecutivo intente frenar ahora una designación que el propio Presidente impulsó previamente. “Si el presidente cuando tuvo la oportunidad la eligió a ella teniendo tres personas para elegir, hoy no puede alegar su propia torpeza y volver atrás”, señaló.

Maqueda insistió en que la controversia excede una mera discusión técnica y advirtió sobre las consecuencias institucionales que podría generar una negativa definitiva de la Casa Rosada. A su entender, el Senado estaría habilitado a reclamar explicaciones formales al Poder Ejecutivo si Milei se negara a completar el trámite.

El ex juez describió la situación como un episodio de fuerte impacto político y judicial, debido a que el mecanismo de selección ya agotó todas las instancias previstas por el sistema constitucional. En esa línea, afirmó que Michelli debería ser considerada jueza incluso antes de la firma final del decreto presidencial.

Otro de los puntos centrales de sus declaraciones fue la crítica al trasfondo político que rodea el caso. Maqueda rechazó que el vínculo familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon pueda convertirse en un motivo válido para bloquear su designación.

Según sostuvo, el Presidente estaría actuando impulsado por diferencias personales con el periodista de investigación. “Le está haciendo pagar a la cuñada de Hugo Alconada Mon el vínculo familiar”, expresó, al cuestionar la actitud del mandatario frente a las investigaciones periodísticas críticas del Gobierno.

El ex ministro de la Corte también defendió el rol del periodismo en una democracia y remarcó que investigar al poder constituye una función esencial de la prensa. “La obligación del periodista es incomodar al poder”, sostuvo.

Durante la entrevista, Maqueda amplió además sus cuestionamientos hacia el estilo político de Milei y aseguró que determinadas conductas presidenciales terminan afectando el funcionamiento de la Justicia. Particularmente, criticó las intervenciones públicas del mandatario sobre causas judiciales en trámite y las opiniones dirigidas a decisiones adoptadas por otros poderes del Estado.

“Cuando el presidente no tiene en cuenta la Constitución y participa o quiere participar de las causas en trámite, eso es malo para la Justicia”, afirmó.

También cuestionó el tono utilizado por Milei frente a sectores críticos y advirtió que las descalificaciones permanentes deterioran el clima institucional. Para Maqueda, la crítica política es legítima dentro de una democracia, pero consideró que los ataques personales y los agravios cruzan un límite perjudicial para la convivencia republicana.

La polémica por la designación de Michelli se transformó así en un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y sectores vinculados al ámbito judicial, en un contexto donde las disputas institucionales comienzan a ocupar un lugar cada vez más visible dentro de la escena política nacional.