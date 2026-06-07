Tolosa Paz reclamó redefinir el liderazgo y la identidad del peronismo

Victoria Tolosa Paz reclamó discutir el liderazgo y la identidad del peronismo

La diputada sostuvo que hoy no existe una conducción clara dentro del espacio

Pidió abrir un debate profundo sobre las ideas y el rumbo político del PJ

Tolosa Paz advirtió sobre la pérdida de representación entre sectores trabajadores

También señaló la necesidad de construir un peronismo federal y amplio

La unidad electoral dependerá de acuerdos previos sobre el proyecto político

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz volvió a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles que atraviesan actualmente al peronismo: la falta de una conducción unificada y la necesidad de redefinir la identidad política del espacio después de la derrota electoral. Durante una entrevista radial, la ex ministra de Desarrollo Social sostuvo que el principal desafío del justicialismo no pasa solamente por ordenar candidaturas, sino por reconstruir un proyecto capaz de recuperar representación social y competitividad política de cara a los próximos años.

En un contexto marcado por tensiones internas, liderazgos fragmentados y discusiones sobre el futuro del espacio opositor, Tolosa Paz describió un escenario en el que distintos sectores del peronismo reconocen referencias políticas diferentes, sin que exista actualmente una figura capaz de ordenar al conjunto del movimiento.

“Cuando no hay una conducción clara, nítida”, expresó la legisladora al analizar el momento que atraviesa el peronismo. En ese sentido, mencionó que algunos sectores continúan identificando a Cristina Fernández de Kirchner como principal referencia política, mientras otros se alinean detrás del gobernador bonaerense Axel Kicillof o de dirigentes provinciales como Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto o Gildo Insfrán.

Según planteó, esa dispersión refleja una realidad política que el peronismo necesita discutir abiertamente. Tolosa Paz aclaró que no se trata de cuestionar a los dirigentes mencionados, sino de reconocer que actualmente no existe una conducción consolidada que logre ordenar al conjunto del espacio detrás de una estrategia común y de un mismo horizonte político.

A partir de ese diagnóstico, la diputada reclamó avanzar en un debate más profundo sobre las ideas y el perfil que debería asumir el peronismo en la nueva etapa política. Para Tolosa Paz, la discusión no puede reducirse únicamente a nombres propios o posicionamientos electorales, sino que debe centrarse en la definición de un proyecto capaz de volver a conectar con amplios sectores sociales.

“Tenemos que empezar a discutir las ideas porque, además de la falta de conducción, no están claras las ideas”, afirmó. En esa línea, planteó interrogantes sobre el rol que debería ocupar el peronismo frente a sectores productivos, trabajadores, pequeñas y medianas empresas y actores vinculados a la inversión y al desarrollo económico.

La dirigente consideró que el espacio necesita revisar qué tipo de representación política busca construir y cuáles son las demandas sociales que pretende interpretar en un escenario económico y político profundamente diferente al de años anteriores.

Tolosa Paz también puso el foco en uno de los fenómenos que más preocupa dentro del peronismo: el respaldo electoral que Javier Milei consiguió entre sectores históricamente identificados con el voto justicialista. Según sostuvo, el hecho de que una parte importante del electorado trabajador haya acompañado al actual Presidente obliga al espacio opositor a realizar una autocrítica profunda sobre los errores cometidos en los últimos años.

“Un gran sector del pueblo trabajador votó a Milei y eso requiere de parte nuestra una revisión”, señaló la diputada. A su entender, el peronismo debe analizar en qué momento comenzó a perder capacidad de representación sobre sectores populares y trabajadores que tradicionalmente integraban su base electoral.

Las declaraciones se producen en momentos en que distintos sectores del justicialismo intentan reorganizarse de cara a las elecciones legislativas y, sobre todo, frente al desafío de construir una alternativa presidencial competitiva para 2027. Sin embargo, las diferencias internas sobre liderazgos, estrategia y perfil ideológico continúan dificultando la consolidación de una propuesta unificada.

En ese contexto, Tolosa Paz insistió en la necesidad de priorizar acuerdos políticos y conceptuales antes de avanzar en la discusión de candidaturas. Para la legisladora, la construcción de un “peronismo federal” aparece como una condición indispensable para alcanzar una síntesis electoral capaz de contener a los distintos sectores del espacio.

La ex funcionaria advirtió además que, sin consensos previos sobre el rumbo político y programático, resultará difícil construir una candidatura única competitiva. Su planteo volvió a reflejar uno de los debates centrales que atraviesan hoy al peronismo: cómo reorganizar un movimiento históricamente amplio y heterogéneo en un escenario de fragmentación política, crisis de liderazgo y pérdida de representación social.

Mientras tanto, las discusiones internas continúan abiertas y exponen las dificultades del justicialismo para encontrar un liderazgo ordenador y redefinir una identidad política capaz de recuperar centralidad frente al avance del oficialismo libertario.