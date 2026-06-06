Las románticas postales de Pampita y Martín Pepa tras su paso por la Isla de Capri

Pampita y Martín Pepa atraviesan uno de los momentos más felices de su relación y lo demostraron durante su exclusiva escapada por Europa. Después de semanas en las que circularon rumores sobre una posible crisis, la modelo y el empresario dejaron atrás cualquier especulación y se mostraron más unidos que nunca en un viaje que incluyó destinos de Inglaterra e Italia.

El escenario elegido para una de sus últimas postales fue la paradisíaca isla de Capri, donde ambos compartieron imágenes que rápidamente despertaron la atención de sus seguidores.

Las fotos que confirmaron el gran momento de la pareja

A través de sus redes sociales, Pampita publicó una serie de fotografías bajo el mensaje “Chau Capri”, reflejando algunos de los momentos más destacados de su estadía en uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo.

En las imágenes, la conductora se mostró relajada y elegante, fiel a su estilo, luciendo distintos looks que combinaron sofisticación y frescura. Entre ellos destacó un vestido estampado de inspiración floral que acompañó con accesorios discretos y un peinado recogido.

Martín Pepa también decidió compartir parte de la experiencia y sorprendió a sus seguidores con una romántica fotografía junto a Pampita. En la postal, ambos aparecen abrazados durante el atardecer, con el paisaje italiano de fondo y una actitud distendida que dejó en evidencia el excelente momento que atraviesan como pareja.

El empresario vistió un conjunto de lino blanco, mientras que la modelo eligió un vestido largo en tonos rosados y lilas, creando una imagen que rápidamente acumuló miles de reacciones en redes sociales.

Glamour y relax en la isla italiana

Durante su paso por Capri, Pampita volvió a convertirse en referencia de moda al apostar por prendas livianas y elegantes ideales para el verano europeo.

Uno de los looks más comentados fue un vestido blanco de inspiración bohemia confeccionado con encajes y transparencias sutiles. El diseño combinó detalles artesanales, una silueta romántica y una impronta relajada que encajó perfectamente con el paisaje mediterráneo.

La modelo completó el outfit con sandalias bajas, lentes de sol oscuros y accesorios minimalistas, privilegiando la comodidad sin resignar estilo.

Polo, tradición y lujo en Inglaterra

Antes de su paso por Italia, la pareja disfrutó de varios días en Inglaterra, donde participó de uno de los eventos más destacados de la temporada de polo.

Pampita acompañó a Martín Pepa en el Club Tropicana Cup, un tradicional torneo disputado en el Royal County of Berkshire Polo Club que reúne cada año a deportistas, empresarios y celebridades.

Las imágenes compartidas durante el evento mostraron a ambos disfrutando del ambiente exclusivo que caracteriza a este tipo de encuentros, entre celebraciones, actividades deportivas y reuniones sociales.

Uno de los momentos más destacados llegó cuando Pepa posó con el trofeo obtenido durante la competencia, acompañado por Pampita, quien celebró el logro junto a él.

Un recorrido romántico por Europa

El viaje también incluyó visitas a distintas localidades del sur de Inglaterra, entre ellas Petworth, una pintoresca ciudad del condado de West Sussex conocida por su arquitectura histórica y sus tradicionales calles adoquinadas.

A través de sus publicaciones, la pareja mostró algunos rincones emblemáticos de la región y compartió parte de la intimidad de una escapada marcada por el romanticismo, los paisajes europeos y los momentos compartidos.

Con cada nueva imagen, Pampita y Martín Pepa parecen confirmar que la relación atraviesa una etapa de consolidación y disfrute, lejos de los rumores y cerca de una historia de amor que continúa creciendo.