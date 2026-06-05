Luck Ra reveló qué carrera estudió antes de la fama y desató una ola de risas en televisión

El cantante Luck Ra volvió a demostrar su carisma y sentido del humor durante una reciente aparición televisiva, donde sorprendió al contar detalles poco conocidos sobre su vida antes de convertirse en una de las figuras más populares de la música argentina.

Invitado al programa "Otro día perdido", el artista recordó que, tras finalizar la escuela secundaria, decidió comenzar una carrera universitaria. Sin embargo, aquella experiencia no duró demasiado tiempo, aunque sí dejó varias anécdotas que compartió entre risas con los conductores y panelistas.

Durante la entrevista, reveló que cursó Psicología durante aproximadamente un año y medio. Fiel a su estilo descontracturado, bromeó sobre el tema y aseguró, entre carcajadas, que estuvo cerca de convertirse en profesional de la salud mental.

La ocurrencia generó una inmediata reacción en el estudio, donde los integrantes del programa aprovecharon para seguir el juego humorístico. Entre chistes y comentarios, el momento se convirtió en uno de los más divertidos de la emisión.

Más allá de las bromas, Luck Ra explicó que con el paso del tiempo comprendió que la carrera elegida no coincidía con sus verdaderos intereses. Según relató, sentía que el ámbito académico no terminaba de entusiasmarlo y que su vocación estaba en otro lugar.

El cantante señaló que deseaba ejercer la profesión, pero que muchas de las materias que debía estudiar no lograban despertar su interés, lo que finalmente lo llevó a abandonar la universidad y apostar por la música.

Las declaraciones dieron pie a un intercambio distendido con los conductores, quienes cuestionaron con humor algunos de sus argumentos sobre la educación superior.

Pero el momento más desopilante llegó cuando el artista comenzó a enumerar los conocimientos que aún recuerda de su paso por la escuela. Con tono irónico, aseguró que gran parte de lo que es hoy se lo debe a conceptos aprendidos durante sus años de estudiante.

Entre risas, mencionó fórmulas matemáticas, reglas gramaticales y conceptos de trigonometría, destacando desde las palabras agudas y esdrújulas hasta el seno, el coseno y la tangente.

La catarata de referencias escolares provocó nuevas carcajadas entre los presentes y culminó con una frase que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la entrevista: una defensa humorística de su generación frente a quienes suelen cuestionar el interés de los jóvenes por el estudio.

Con espontaneidad y ocurrencias constantes, Luck Ra volvió a confirmar por qué se ha convertido en una de las personalidades más queridas del espectáculo argentino, capaz de combinar éxito musical con un estilo cercano y divertido que conecta con el público.