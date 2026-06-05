Quién es la argentina que acompaña a la revelación de Roland Garros en su camino hacia la final

El nombre de Jakub Mensik se convirtió en uno de los grandes protagonistas de Roland Garros. Con apenas 19 años, el tenista checo continúa sorprendiendo al mundo con su destacada actuación en París, donde alcanzó las semifinales y confirmó que es una de las grandes promesas del circuito. Pero mientras su carrera deportiva sigue en ascenso, una argentina también comenzó a captar la atención por el vínculo que los une.

Se trata de Josefina Catino Usabarrena, una joven oriunda de La Plata que mantiene una relación con el tenista desde hace más de un año y medio. Aunque hoy acompaña de cerca cada uno de sus pasos en el circuito profesional, su historia juntos comenzó de una manera completamente inesperada.

Hace cuatro años, Josefina decidió dejar Argentina para radicarse en Europa. Primero vivió en Irlanda y luego se instaló en Valencia, España, donde actualmente cursa la carrera de Gestión Turística y de Ocio. Fue allí donde el destino cruzó sus caminos con el de Mensik.

En aquel momento trabajaba en un restaurante italiano de la ciudad española. Durante una de sus últimas jornadas laborales atendió una mesa integrada por miembros de la delegación de República Checa que se encontraba en Valencia disputando la Copa Davis. Entre ellos estaba el joven tenista, aunque ella desconocía por completo quién era.

Según contó tiempo después en una entrevista con Radio Praga Internacional, nunca había estado vinculada al mundo del tenis. De hecho, durante la conversación que mantuvieron aquella noche llegó a preguntarle si también practicaba ese deporte mientras imitaba con las manos el movimiento de una raqueta.

Lo que comenzó como un intercambio casual entre una camarera y un cliente terminó convirtiéndose en algo mucho más importante. Josefina recordó que desde el primer momento sintió una conexión especial con el deportista y decidió dar el primer paso antes de que abandonara el restaurante.

Al despedirse, se animó a pedirle su cuenta de Instagram. A partir de entonces comenzaron a comunicarse con frecuencia, primero a la distancia y luego construyendo una relación cada vez más sólida. Con el paso de los meses hicieron pública su historia de amor y empezaron a compartir momentos juntos en redes sociales.

La pareja oficializó su noviazgo a comienzos de 2025 y desde entonces ha mostrado parte de su vida en común a través de distintas publicaciones. Entre los destinos que visitaron aparecen ciudades como Nueva York, las Maldivas, Grecia y también Prostejov, la localidad checa donde nació Mensik.

Mientras el joven tenista atraviesa el mejor momento de su carrera y busca seguir haciendo historia en Roland Garros, Josefina se mantiene a su lado acompañándolo en cada desafío. Lo que comenzó como un encuentro casual en un restaurante de Valencia terminó transformándose en una historia de amor que hoy crece al mismo ritmo que el éxito de una de las nuevas figuras del tenis mundial.