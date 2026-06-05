Ailén Cova rompió el silencio y aclaró los rumores sobre su relación con el círculo de la Selección

En medio de las especulaciones que surgieron en las redes sociales sobre una supuesta distancia con las parejas de los futbolistas de la Selección Argentina, Ailén Cova decidió hablar y despejar cualquier tipo de duda.

La pareja de Alexis Mac Allister respondió a versiones que comenzaron a circular luego de que se difundiera una imagen en la que aparecían reunidas Cami Mayan, Valentina Cervantes y Carolina Calvagni, vinculadas sentimentalmente a jugadores del conjunto nacional. A partir de esa fotografía, algunos usuarios interpretaron que existía una especie de división dentro del grupo.

Sin embargo, Cova rechazó de plano esas versiones y aseguró que nunca hubo conflictos con las mujeres que forman parte del entorno de los campeones del mundo.

La aclaración se conoció a través del programa televisivo "Puro Show", donde la panelista conocida como Pochi reveló parte de una conversación que mantuvo con la joven. Según relató, Ailén respondió de manera contundente cuando fue consultada por los rumores.

"No hay nada", habría señalado inicialmente, para luego explicar que suele mantener un perfil mucho más reservado respecto de su vida personal y de sus vínculos sociales.

Además, destacó que siempre fue bien recibida por el resto del grupo y que mantiene una buena relación con varias de ellas, incluso fuera de los eventos relacionados con el fútbol.

"Me he juntado con varias fuera del ambiente del fútbol y desde el primer día me incluyeron muy bien", expresó, según trascendió.

Con estas declaraciones, Cova buscó cerrar definitivamente la polémica que se había generado en las últimas horas y desactivar las versiones que hablaban de tensiones o diferencias dentro del entorno más cercano a los jugadores de la Selección Argentina.

Mientras tanto, las especulaciones en redes sociales volvieron a poner en evidencia el interés que despierta la vida personal de los futbolistas y de quienes los acompañan, especialmente desde la consagración mundialista que convirtió a muchos de ellos en figuras de enorme exposición pública.

La respuesta de Ailén fue clara: no existen conflictos ni distanciamientos, y la relación con las demás parejas de los jugadores transcurre con total normalidad, lejos de las interpretaciones que circularon en los últimos días.