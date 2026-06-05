Qué es “Mundial de Experiencias”, el programa que busca fortalecer el turismo argentino

Con el objetivo de fortalecer la actividad turística durante la temporada invernal, el Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis presentó “Mundial de Experiencias”, un programa que busca incentivar la llegada de visitantes a través de promociones, descuentos y beneficios en distintos puntos de la provincia.

La iniciativa propone una articulación entre el sector público y privado, sumando a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores turísticos en una red de servicios diseñada para ofrecer una experiencia más completa a quienes elijan recorrer San Luis durante los meses de junio y julio.

Los establecimientos adheridos contarán con una identificación especial que permitirá a los turistas reconocer fácilmente los espacios que forman parte del programa y acceder a los beneficios disponibles.

Una propuesta que combina turismo, cultura y consumo local

La intención de las autoridades es que la experiencia del visitante vaya más allá del alojamiento y contemple también propuestas gastronómicas, culturales, recreativas y comerciales.

A través de una plataforma unificada, los viajeros podrán consultar promociones y organizar sus actividades de manera más simple, favoreciendo una mayor circulación por distintos destinos y localidades de la provincia.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta estrategia busca fortalecer tanto los centros urbanos como las localidades turísticas del interior, promoviendo un modelo de desarrollo basado en la colaboración entre los distintos actores del sector.

Apoyo al sector turístico y comercial

La puesta en marcha de “Mundial de Experiencias” se produce en un contexto económico desafiante para la actividad turística y de servicios.

En ese sentido, las autoridades señalaron que la iniciativa apunta a generar movimiento económico, sostener fuentes de trabajo y acompañar a los emprendimientos familiares que dependen del turismo para su funcionamiento.

Además, remarcaron que el turismo continúa siendo una herramienta clave para impulsar el desarrollo regional y diversificar las economías locales.

Capacitación y promoción de la identidad local

El programa también contempla acciones de formación destinadas a prestadores turísticos y comerciantes.

La propuesta incluye capacitaciones vinculadas a la identidad cultural y turística de San Luis, con el objetivo de que cada actor del sector pueda convertirse en un promotor de los atractivos de la provincia.

La idea es ofrecer experiencias auténticas y diferenciadas que permitan destacar la riqueza cultural, histórica y natural del territorio puntano.

Asimismo, se prevé trabajar de manera coordinada con otras provincias de la región de Cuyo para fortalecer la oferta turística regional y generar propuestas conjuntas que resulten más atractivas para los visitantes.

Tecnología para potenciar el alcance

Uno de los pilares de la iniciativa será una plataforma digital que concentrará toda la información relacionada con promociones, descuentos y actividades disponibles.

Las autoridades consideran que el uso de herramientas tecnológicas permitirá ampliar la difusión del programa y llegar a un público cada vez más acostumbrado a planificar sus viajes de manera digital.

La expectativa es que esta estrategia contribuya a incrementar la ocupación hotelera, potenciar el consumo en comercios locales y generar un impacto positivo en toda la cadena turística durante los meses de mayor movimiento vinculados al evento deportivo internacional.