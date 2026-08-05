Talleres Nueva Oportunidad: se abren las inscripciones para una nueva edición

Este lunes se abrieron las inscripciones para los talleres Nueva Oportunidad que desarrolla el municipio en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. La inscripción se encuentra abierta hasta el viernes 7 de agosto.



Las inscripciones se realizan en la institución en la que se lleva a cabo la actividad. Para esto los interesados deberán presentar el DNI. En caso de menores de edad deberán asistir acompañados de un mayor, ambos con el DNI.



En esta nueva edición, los talleres que se ofrecerán son los siguientes:

Centro Integrador Comunitario (CIC)

. Peluquería femenina (16 a 35 años).

. Peluquería masculina (16 a 35 años).

. Costura comunitaria para mujeres (21 años en adelante).

. Gastronomía para adolescentes (11 a 15 años).

. Gastronomía para jóvenes (16 a 35 años).

. Taller deportivo infantil (6 a 12 años).

. Fotografía (16 a 35 años).

. Marroquinería (16 a 35 años).



La Pile

. Cocina infantil (6 a 12 años).

. Cocina para adolescentes (13 a 17 años).

. Música y arte para infancias (6 a 12 años).

. Música y arte para adolescentes de (13 a 17 años).



Centro de Día Oeste (CeDI)

. Cerámica para adolescentes (12 a 16 años).

. Cerámica para jóvenes (16 a 35 años)

. Murga y expresión artística (12 a 18 años)

. Taller del barrio a los suramericanos. Esta actividad tendrá lugar en el asentamiento Demarchi para infancias y preadolescentes de ese sector.



"Para nosotros es un orgullo llevar adelante estas propuestas. Es importante poner en valor el trabajo de los talleristas y acompañantes que participan de los diversos talleres, comprometidos con el abordaje social de estos espacios para acompañar a poblaciones en contextos de vulnerabilidad social", señaló la coordinadora del CIC, Cintia Villarroel.



Sobre el programa

El Programa Nueva Oportunidad, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, es una política pública destinada a acompañar a jóvenes e infancias de sectores populares a través de espacios de formación, participación y contención.



La Coordinadora contó que "cada taller es una oportunidad para construir vínculos, recuperar trayectorias, promover la construcción de proyectos de vida para infancias y juventudes".



"Las oportunidades no cambian la vida por sí solas. Lo que transforma es encontrarse con personas e instituciones que creen en uno cuando todavía cuesta creer en uno mismo. Ese es el verdadero sentido de Nueva Oportunidad", reflexionó Villarroel.



Por otro lado, dijo que "la propuesta se basa en reconocer a cada persona como protagonista de su propia historia, generando oportunidades para aprender, compartir experiencias, desarrollar habilidades y fortalecer proyectos de vida en comunidad".



"Más allá de la enseñanza de un oficio, una disciplina artística o una práctica deportiva, el programa promueve valores fundamentales como la inclusión, el respeto, la solidaridad, la empatía, la escucha activa y la participación colectiva", concluyó.