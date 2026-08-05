Más capacitaciones de Empleo Verde Recargado

A través del programa Empleo Verde Recargado, el Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo continúan impulsando espacios de formación orientados a promover el empleo en sectores sostenibles y fortalecer las capacidades locales en oficios con impacto ambiental positivo.



En este marco, se encuentra abierta la tercera convocatoria al curso de mantenimiento y recupero de equipos informáticos, una propuesta que se consolida a partir del gran interés y la excelente respuesta obtenida en sus dos primeras ediciones, las cuales finalizaron con la entrega de certificados a sus participantes.



La capacitación, a cargo del Técnico Mauro Pignioni, comenzará el próximo 11 de agosto y se desarrollará a lo largo de 8 encuentros consecutivos, los martes y jueves de 14:00 a 15:30, en el Taller RAEES (Monseñor Brasca 650. Barrio Jardín). Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario AQUÍ



Es presencial, gratuita y con inscripción previa. Está dirigida a personas mayores de 18 años que residan en Rafaela y que encuentren en esta temática una posible salida laboral. Además estará certificada por el IDSR y la Municipalidad de Rafaela.



Durante las clases se abordarán contenidos teóricos y prácticos vinculados a la revalorización de PCs y notebooks, mantenimiento preventivo, identificación y revisión de componentes, limpieza y testeo de equipos, recuperación de computadoras y otros dispositivos electrónicos e instalación de software libre.



Durante el cursado, aprenderán técnicas de identificación de fallas, reemplazo de componentes, optimización del rendimiento y reacondicionamiento de equipos, incorporando competencias cada vez más demandadas en el mercado laboral.



Cabe destacar que, para el desarrollo del curso, se utilizarán equipos informáticos en desuso pertenecientes al municipio, que serán recuperados y posteriormente destinados a distintas áreas municipales o instituciones locales.



Para consultas, comunicarse con la Oficina de Empleo Municipal al (03492) 15289996.



Oficios que cuidan el ambiente

Además de fortalecer las oportunidades de inserción laboral, la propuesta promueve la recuperación, reparación y reutilización de equipos y materiales informáticos, contribuyendo a disminuir el descarte prematuro de aparatos electrónicos y la generación de residuos tecnológicos.



De esta manera, fomenta un modelo de economía circular basado en el aprovechamiento eficiente de los recursos, la reducción de residuos y la valorización de materiales que pueden reincorporarse al circuito productivo.



Con esta tercera edición, el programa Empleo Verde Recargado continúa ampliando la oferta de capacitaciones vinculadas a los empleos verdes, generando nuevas oportunidades de formación para la comunidad y promoviendo oficios que combinan desarrollo económico, innovación y cuidado del ambiente.