Estricta custodia para el acusado por el femicidio de Agostina Vega: permanece aislado y bajo control permanente

Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega, el principal sospechoso del crimen continúa internado bajo un riguroso operativo de seguridad en el hospital modular del complejo penitenciario de Bouwer, donde recibe atención médica especializada y permanece sometido a vigilancia constante.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, el acusado, de 34 años, atravesó diversos episodios de crisis durante su permanencia en el establecimiento, situación que obligó a las autoridades a reforzar los controles y aplicar medidas especiales para garantizar su integridad física.

Según trascendió, en algunas oportunidades fue necesario recurrir a protocolos de sujeción debido a alteraciones de conducta registradas durante la internación. Los especialistas aún intentan determinar si esos episodios están relacionados con un trastorno psiquiátrico, síntomas derivados de abstinencia o una combinación de ambas circunstancias.

Frente a este escenario, el seguimiento médico y psicológico se mantiene de manera permanente. El estado del detenido es monitoreado por profesionales de la salud y personal penitenciario, que evalúan su evolución de forma constante.

Las medidas de seguridad implementadas son excepcionales. El acusado permanece alojado en un sector especialmente controlado, con monitoreo mediante cámaras durante las 24 horas y supervisión continua por parte de agentes del Servicio Penitenciario.

El objetivo principal de este dispositivo es prevenir cualquier intento de autolesión y evitar posibles situaciones de riesgo dentro del establecimiento carcelario.

Por disposición judicial, el detenido permanece completamente aislado y tiene restringido el contacto con el exterior. Hasta el momento, únicamente su abogado defensor puede mantener encuentros con él, mientras que no se autorizan visitas de familiares ni de otras personas allegadas.

Además, las autoridades descartaron por ahora cualquier posibilidad de traslado a un pabellón común o a otra dependencia penitenciaria, debido a las condiciones particulares de su situación procesal y médica.

En paralelo, los investigadores continúan trabajando para reconstruir los hechos relacionados con el femicidio y determinar con precisión cada uno de los movimientos realizados antes y después del crimen. La causa sigue sumando elementos de prueba mientras se aguardan nuevas pericias y declaraciones que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

La situación del acusado continúa siendo uno de los focos de atención dentro de una investigación que ha generado una profunda conmoción social y que permanece bajo seguimiento permanente de la Justicia.