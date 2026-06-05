El rock esta de luto: murió el Indio Solari

El mundo de la música argentina atraviesa horas de profunda conmoción tras conocerse la muerte de Carlos “Indio” Solari a los 77 años. Considerado una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock nacional, el cantante dejó una huella imborrable en varias generaciones y se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió lo estrictamente musical.

Nacido en Paraná y criado en La Plata, Solari comenzó a construir su legado a mediados de la década de 1970, cuando junto a Skay Beilinson dio forma a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Con una propuesta artística única y una relación especial con su público, la banda se transformó en un verdadero símbolo del rock argentino.

A lo largo de su trayectoria, Los Redondos publicaron nueve discos de estudio y protagonizaron multitudinarios recitales que marcaron una época. Uno de los momentos más recordados ocurrió en el año 2000, cuando convocaron a unas 70.000 personas en el estadio Monumental, consolidando su lugar entre los grupos más populares del país. La banda puso fin a su historia en 2001, dejando un legado que continúa vigente.

Tras la separación, el Indio inició una nueva etapa artística como solista acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. En ese período editó cinco álbumes de estudio y volvió a demostrar su enorme capacidad de convocatoria, reuniendo a cientos de miles de seguidores en distintos puntos del país. Sus presentaciones en ciudades como Mendoza y Gualeguaychú quedaron grabadas en la memoria colectiva por la magnitud de la asistencia.

Su último recital presencial tuvo lugar en marzo de 2017 en Olavarría, en un espectáculo que reunió a una multitud y que estuvo atravesado por una serie de incidentes que marcaron el evento. Con el paso de los años, y tras revelar públicamente que padecía Parkinson, el músico fue reduciendo su actividad sobre los escenarios hasta anunciar su retiro definitivo de los shows en vivo en 2023.

A pesar de las dificultades de salud, nunca abandonó su vínculo con el arte. Durante los últimos años exploró nuevas formas de expresión, participó en presentaciones virtuales mediante tecnología holográfica y lanzó proyectos musicales alternativos. En 2022 presentó El Mister y los Marsupiales Extintos, una propuesta experimental que compartió a través de plataformas digitales.

Además, continuó colaborando con artistas de distintas generaciones. Entre sus trabajos más recientes se destacó su participación junto a Wos en la canción “Quemarás”, una muestra de la influencia que siguió ejerciendo sobre la música argentina contemporánea.

Con su partida, el rock nacional pierde a una de sus voces más emblemáticas, pero su obra, sus canciones y el fenómeno cultural que construyó junto a millones de seguidores seguirán ocupando un lugar central en la historia de la música argentina.