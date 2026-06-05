La respuesta de Ailén Cova sobre su vínculo con las parejas de los jugadores de la Selección

Ailén Cova decidió poner fin a las especulaciones que surgieron en las redes sociales sobre un supuesto distanciamiento con las parejas de los futbolistas de la Selección Argentina. La versión tomó fuerza después de que se difundiera una fotografía en la que aparecían juntas Cami Mayan, Valentina Cervantes y Caro Calvagni, lo que generó comentarios sobre una presunta exclusión de la novia de Alexis Mac Allister.

Sin embargo, la propia Cova salió a aclarar la situación y negó que exista algún conflicto con el entorno de los jugadores de la Albiceleste. Según contó Pochi en el programa Puro Show (eltrece), la influencer respondió de manera directa a las consultas que recibió sobre el tema.

“No hay nada. Lo que sí pasa es que yo no hago pública mi vida privada”, expresó Ailén en uno de los mensajes que compartió la panelista, dejando en claro que su bajo perfil suele marcar una diferencia respecto a otras figuras vinculadas al mundo del fútbol.

Además, remarcó que siempre se sintió bienvenida dentro del grupo y descartó cualquier tipo de tensión. “Me he juntado con varias fuera del ambiente del fútbol y desde el día uno me incluyeron re bien”, aseguró.

De esta manera, la pareja de Mac Allister buscó desactivar los rumores que circularon en las últimas horas y sostuvo que mantiene una buena relación con las mujeres que forman parte del entorno de la Selección Argentina.

Con sus declaraciones, Cova dejó en claro que no existe ningún conflicto ni situación de aislamiento, y atribuyó las versiones a interpretaciones surgidas a partir de las publicaciones que suelen compartirse en redes sociales.