Macri celebró el aval del Senado a los jueces y destacó su importancia para fortalecer la credibilidad institucional

Mauricio Macri celebró la aprobación de todos los pliegos judiciales tratados en el Senado

El ex presidente defendió la designación de jueces basada en criterios institucionales

El Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli pese al intento del Gobierno de retirarlo

Martín Goerling cuestionó la maniobra oficial y defendió la trayectoria de la magistrada

Patricia Bullrich se abstuvo en la votación y profundizó las tensiones políticas internas

La designación definitiva de Michelli aún depende de la firma presidencial de Javier Milei

Mauricio Macri reapareció en la tarde de ayer, en medio de la fuerte controversia política desatada por el tratamiento de los pliegos judiciales en el Senado, y celebró la aprobación de todos los candidatos propuestos, incluido el de Verónica Michelli, la jueza cuyo nombramiento el presidente Javier Milei intentó frenar en los últimos días.

El ex presidente defendió la necesidad de fortalecer la institucionalidad y sostuvo que la designación de magistrados debe regirse por criterios estrictamente constitucionales, alejados de afinidades personales o disputas coyunturales.

“Tienen un rol clave para generar confianza, porque respetan la Constitución Nacional y dentro de eso los derechos de propiedad”, afirmó Macri al ingresar a la Legislatura porteña, donde participó de un homenaje vinculado al 76° campeonato sudamericano de Bridge.

La actividad fue impulsada por el legislador radical Francisco Loupias, dirigente cercano a Daniel “Tano” Angelici, y reunió a distintos referentes del PRO y de la política porteña. Entre los asistentes estuvieron Waldo Wolff, Laura Alonso, Silvia Lospennato, Christian Gribaudo y otros dirigentes vinculados al espacio amarillo. La ausencia más comentada fue la del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En sus declaraciones, el fundador del PRO dejó una definición que fue interpretada como una señal política hacia la Casa Rosada. “Tenemos que nombrar los mejores jueces y estar seguros de que no necesitamos ser amigos de ninguno, porque cada uno tiene bien claro qué dice la Constitución y la va a hacer respetar”, expresó.

Las palabras del ex mandatario llegaron en una semana marcada por la tensión entre el oficialismo y parte de sus aliados legislativos, luego de que el Gobierno intentara retirar el pliego de Michelli por su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.

La maniobra no prosperó. El Senado rechazó el pedido y terminó aprobando la candidatura de la magistrada con 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones.

La situación expuso diferencias internas dentro del universo político que respalda al Gobierno. Incluso dirigentes cercanos al oficialismo cuestionaron el intento de bloquear el nombramiento de la jueza.

Horas antes de la sesión, el presidente del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling, había calificado el pedido de retiro como “muy desprolijo” y confirmó que su bancada votaría en contra de esa decisión.

El legislador también defendió la trayectoria profesional de Michelli y sostuvo que no existían cuestionamientos técnicos o jurídicos sobre su candidatura. “Tiene una trayectoria de más de 30 años, intachable. No hubo una sola impugnación”, remarcó.

Goerling fue más allá y vinculó el conflicto con la actividad periodística del cuñado de la magistrada. “Se está castigando a una jueza idónea para el cargo porque es cuñada de un periodista que incomoda al poder”, afirmó.

En la misma línea se había pronunciado Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura y dirigente cercana a Macri, quien alertó sobre el impacto institucional que puede generar cualquier interferencia política en el proceso de designación de jueces.

Otro episodio que amplificó la tensión política fue la postura de Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad y actual jefa del bloque oficialista en el Senado se abstuvo durante la votación, desoyendo la posición impulsada por Milei.

Consultado sobre esa actitud, Macri evitó realizar comentarios públicos. Sin embargo, en su entorno dejaron trascender una lectura mucho más contundente sobre el vínculo político actual de Bullrich. Cerca del ex presidente consideran que la ministra ya forma parte plenamente de La Libertad Avanza y dejó de representar al PRO.

Pese a la derrota parlamentaria en torno al caso Michelli, Milei buscó mostrar la sesión como un avance institucional. El Presidente celebró en redes sociales la aprobación de 74 pliegos judiciales y calificó el proceso como “el inicio de la reconstrucción de la Justicia”.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, también destacó el resultado y recordó que muchos de los expedientes aprobados permanecían demorados desde hacía más de ocho años.

Desde la llegada de Milei al poder, el Gobierno aceleró el envío de pliegos al Senado con el objetivo de cubrir vacantes en juzgados federales y nacionales de todo el país. Actualmente, más de un tercio de los cargos judiciales continúan sin cubrir, una situación que mantiene en alerta a distintos sectores del sistema judicial.

Aun así, la aprobación parlamentaria no garantiza automáticamente la designación definitiva de Michelli. Para asumir el cargo, todavía resta la firma presidencial del decreto correspondiente.

“Calculo que lo va a firmar”, sostuvo Macri, aunque el desenlace continúa abierto y suma un nuevo foco de tensión dentro del complejo vínculo político entre el PRO y el oficialismo libertario.