A días del GP de Mónaco, Alpine presentó un exclusivo acuerdo comercial

En la previa de una de las carreras más emblemáticas del calendario de la Fórmula 1, Alpine anunció un nuevo acuerdo comercial que refuerza su estrategia de posicionamiento dentro del segmento premium. La escudería francesa confirmó una asociación con Pommery, histórica casa de champagne de Francia, que se convertirá en proveedor exclusivo del equipo.

La incorporación de la prestigiosa marca se produce pocos días después de que Alpine comunicara su acuerdo con Gucci, que asumirá como patrocinador principal a partir de la temporada 2027. Con estos movimientos, la escudería continúa ampliando su presencia en el universo del lujo y busca consolidar una identidad vinculada a la exclusividad y la elegancia.

Una experiencia premium para los invitados del equipo

El convenio comenzará a implementarse desde el Gran Premio de Mónaco 2026, uno de los eventos más glamorosos de la máxima categoría. Gracias a esta alianza, los invitados y socios comerciales de Alpine tendrán acceso a algunas de las etiquetas más reconocidas de Pommery durante las actividades desarrolladas en el paddock y las áreas VIP.

Entre las variedades seleccionadas figuran el Brut Royal y el Grand Apanage 1874, dos de los productos más representativos de la tradicional casa francesa.

Desde Alpine señalaron que la asociación busca unir valores compartidos entre ambas marcas, destacando la búsqueda permanente de excelencia, innovación y tradición francesa.

Con acuerdos cada vez más orientados al mercado de lujo, la escudería continúa construyendo una imagen diferenciada dentro de la Fórmula 1, combinando el alto rendimiento deportivo con alianzas estratégicas de prestigio internacional.