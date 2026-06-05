El reglamento más insólito de los Mundiales: la extraña orden de la FIFA para los árbitros en 1954

La historia de las Copas del Mundo está repleta de curiosidades, pero pocas resultan tan sorprendentes como las estrictas normas que la FIFA impuso a los árbitros durante el Mundial de Suiza 1954. En una época en la que el fútbol comenzaba a consolidarse como un fenómeno global, la máxima entidad del deporte decidió controlar al detalle la preparación física y los hábitos de quienes debían impartir justicia dentro del campo de juego.

Antes del inicio del torneo, los jueces convocados recibieron una serie de instrucciones de cumplimiento obligatorio. El objetivo era garantizar que llegaran a cada encuentro en las mejores condiciones posibles, tanto desde el punto de vista físico como mental.

Entre las exigencias figuraban prácticas que hoy podrían parecer exageradas, aunque respondían a los criterios de entrenamiento de la época. Los árbitros debían tomar una ducha fría cada mañana y otra antes de dormir, realizar diariamente quince minutos de ejercicios con cuerda, correr dos kilómetros día por medio, abstenerse completamente de consumir bebidas alcohólicas y acostarse temprano antes de cada partido.

La FIFA consideraba que la disciplina personal era fundamental para asegurar un desempeño adecuado en una competencia que concentraba la atención de millones de aficionados alrededor del mundo. La intención era evitar cualquier factor que pudiera afectar el rendimiento de los jueces durante los encuentros.

Sin embargo, entre todas las disposiciones hubo una que llamó especialmente la atención y que con el paso de los años se convirtió en una de las anécdotas más extrañas de la historia de los Mundiales. El reglamento establecía que, en caso de que un árbitro falleciera durante el desarrollo de un partido, el encuentro debía suspenderse inmediatamente y darse por terminado.

La cláusula, redactada de manera directa y sin aclaraciones adicionales, buscaba contemplar cualquier eventualidad posible. Aunque jamás fue necesario aplicarla, quedó registrada como una de las normas más peculiares que haya emitido la FIFA para una Copa del Mundo.

El Mundial de Suiza 1954 se desarrolló en un contexto especial. Fue la primera edición disputada en territorio europeo después de la Segunda Guerra Mundial y simbolizó una etapa de recuperación y optimismo para muchas naciones. La organización pretendía ofrecer una imagen de máxima seriedad y profesionalismo, motivo por el cual no dejó detalles librados al azar.

Las rutinas físicas impuestas a los árbitros reflejaban la visión de la época sobre el entrenamiento deportivo. Las duchas frías eran consideradas beneficiosas para estimular el organismo, mientras que los ejercicios aeróbicos buscaban garantizar la resistencia necesaria para seguir el ritmo de partidos cada vez más intensos.

La prohibición del alcohol también respondía a la intención de preservar la imagen pública de los jueces y asegurar una conducta ejemplar durante toda la competencia.

Más de siete décadas después, aquella normativa continúa despertando asombro entre los fanáticos del fútbol. Mientras los árbitros actuales cuentan con tecnología de asistencia, equipos multidisciplinarios y programas de preparación científica, las exigencias de 1954 parecen pertenecer a otra era.

Aun así, forman parte de las historias que enriquecen el legado de los Mundiales y muestran hasta qué punto la FIFA estaba dispuesta a intervenir en cada aspecto de la preparación de los protagonistas para garantizar el éxito de la competencia.