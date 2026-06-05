Se definen los finalistas del Roland Garros

El segundo Grand Slam de la temporada entra en su etapa decisiva. Este viernes, las semifinales de Roland Garros determinarán quiénes disputarán el título sobre el mítico polvo de ladrillo de la cancha Philippe Chatrier, en una jornada que reúne a cuatro de los grandes protagonistas del certamen.

La actividad comenzará a las 9:30 (hora argentina) con el duelo entre el alemán Alexander Zverev y el checo Jakub Mensik. Zverev llega a esta instancia como uno de los máximos candidatos al trofeo tras superar al español Rafa Jódar y buscará aprovechar su experiencia en las grandes citas para alcanzar una nueva final de Grand Slam.

Enfrente estará una de las grandes revelaciones del torneo. Con apenas 19 años, Mensik se ganó un lugar entre los cuatro mejores luego de vencer al brasileño Joao Fonseca por 6-4, 6-3 y 7-6. El checo disputará así la primera semifinal de Grand Slam de su carrera y buscará seguir alimentando una campaña que ya se convirtió en una de las sorpresas del campeonato.

Más tarde, desde las 14:00, se vivirá un duelo histórico para el tenis italiano. Flavio Cobolli y Matteo Arnaldi se enfrentarán por un lugar en la final, garantizando la presencia de un representante de Italia en el partido decisivo.

Cobolli atraviesa el mejor momento de su carrera. En cuartos de final eliminó al canadiense Felix Auger-Aliassime y, gracias a su destacada actuación en París, se aseguró ingresar por primera vez al Top 10 del ranking mundial cuando se actualice la clasificación la próxima semana.

Por su parte, Arnaldi accedió a las semifinales tras el retiro por lesión de Matteo Berrettini. Más allá de las circunstancias de su clasificación, el italiano ha protagonizado una destacada campaña y se convirtió en uno de los semifinalistas con ranking más bajo en la historia reciente del torneo. Además, llega a esta instancia como el jugador con más tiempo acumulado en cancha durante la presente edición.

Con dos encuentros que combinan juventud, experiencia e historias de superación, Roland Garros se prepara para conocer a los tenistas que lucharán por levantar uno de los trofeos más prestigiosos del circuito.