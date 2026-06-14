Brasil y Marruecos protagonizaron un partidazo, pero no lograron sacarse ventajas

Brasil y Marruecos protagonizaron uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y estuvieron a la altura de las expectativas. En un intenso duelo disputado en el MetLife Stadium, ambas selecciones igualaron 1-1 en un partido cargado de emociones, situaciones de peligro y cambios de dominio. Los goles fueron convertidos por Ismael Saibari para el conjunto africano y Vinicius Junior para la Verdeamarela.

Marruecos sorprendió y dominó gran parte del primer tiempo

Aunque Brasil llegaba como uno de los máximos candidatos al título, fue Marruecos quien tomó la iniciativa desde el comienzo. El seleccionado dirigido por Walid Regragui mostró personalidad, presión alta y una dinámica ofensiva que incomodó constantemente a la defensa sudamericana.

Durante más de veinte minutos, los Leones del Atlas controlaron el ritmo del encuentro y generaron varias aproximaciones peligrosas. Si bien les faltó precisión en la definición, lograron someter a una defensa brasileña que se mostró incómoda y sin respuestas ante la intensidad de su rival.

La insistencia marroquí tuvo recompensa cuando Ismael Saibari aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador y establecer el 1-0. El gol reflejó con justicia lo ocurrido en el campo de juego durante la primera media hora, donde Marruecos fue claramente superior.

Vinicius apareció cuando Brasil más lo necesitaba

Con pocas ideas colectivas y dificultades para progresar en ataque, Brasil encontró alivio en la jerarquía individual de Vinicius Junior. El delantero del Real Madrid asumió la responsabilidad en el momento más complicado de su equipo y, con una gran acción personal, sacó un potente remate que dejó sin posibilidades al arquero Bono.

El empate modificó el resultado pero no el desarrollo general del encuentro. Incluso después del 1-1, Marruecos continuó mostrando una propuesta más sólida y organizada, mientras que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti dejó varias dudas tanto en el aspecto defensivo como en la construcción de juego.

La igualdad expuso algunas falencias tácticas del conjunto brasileño, que sufrió cada vez que el equipo africano aceleró el ritmo y atacó los espacios.

Brasil mejoró en el complemento, pero no pudo quedarse con la victoria

Para el segundo tiempo ambos entrenadores realizaron modificaciones buscando mayor profundidad y frescura física. Brasil logró adelantarse algunos metros en el campo y comenzó a manejar más tiempo la pelota, recuperando parte del protagonismo perdido durante la etapa inicial.

La Verdeamarela acumuló largas posesiones y generó varias oportunidades de gol. Sus delanteros probaron desde diferentes posiciones, pero la falta de precisión en los metros finales impidió que el marcador volviera a moverse.

Sin embargo, Marruecos nunca renunció a su planteo y continuó siendo peligroso en cada transición ofensiva. Aunque tuvo menos llegadas que en el primer tiempo, sus ataques resultaron mucho más punzantes y obligaron a Alisson Becker a intervenir en repetidas ocasiones.

El arquero brasileño terminó convirtiéndose en una de las figuras del encuentro gracias a varias atajadas determinantes que evitaron una derrota de su selección.

Un empate que deja sensaciones encontradas

El 1-1 final dejó conclusiones muy diferentes para ambos seleccionados. Marruecos volvió a demostrar que su histórica actuación en Qatar 2022 no fue una casualidad y ratificó su condición de rival capaz de competir de igual a igual frente a las principales potencias del fútbol mundial.

Brasil, en cambio, consiguió rescatar un punto gracias a la calidad de sus individualidades, pero deberá corregir varios aspectos si pretende avanzar con autoridad en el torneo. La falta de solidez defensiva y los problemas para imponer condiciones frente a equipos intensos aparecieron nuevamente en un partido que muchos señalaban como una primera gran prueba para el equipo de Carlo Ancelotti.

Con este resultado, ambos seleccionados mantienen intactas sus aspiraciones de clasificación, aunque el grupo promete una definición apasionante en las próximas jornadas.