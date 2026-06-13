La nueva regla que se aplicó en el partido de EE.UU. con Paraguay y generó polémica entre los hinchas

El triunfo de Estados Unidos por 4-1 sobre Paraguay en el arranque del Mundial 2026 dejó mucho más que goles y emociones. En medio de un partido vibrante, una decisión arbitral inédita terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada y abrió un fuerte debate entre hinchas, periodistas y especialistas.

El protagonista involuntario fue Miguel Almirón. El experimentado futbolista paraguayo quedó en el centro de la escena luego de que el árbitro neerlandés Danny Makkelie aplicara por primera vez en una Copa del Mundo la regla denominada Mistaken Identity (Identidad Equivocada), una de las innovaciones reglamentarias impulsadas por la FIFA para este torneo.

La situación sorprendió tanto a los jugadores como a los espectadores y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La jugada que cambió el partido y generó confusión

Con Paraguay intentando reaccionar tras un complicado primer tiempo, la Albirroja salió decidida a buscar el descuento durante el complemento. En uno de esos avances ofensivos, Miguel Almirón encaró por el sector derecho y cayó cerca del área estadounidense luego de un supuesto contacto defensivo.

En primera instancia, Danny Makkelie sancionó la infracción y mostró tarjeta amarilla al defensor estadounidense Tim Ream, generando una peligrosa oportunidad para Paraguay en una zona cercana al área rival.

Sin embargo, cuando el juego parecía listo para reanudarse, ocurrió algo inesperado.

El árbitro recibió una comunicación desde el VAR, detuvo las acciones y se dirigió a revisar la jugada. Tras observar varias repeticiones, concluyó que no había existido infracción y que el futbolista paraguayo había exagerado o directamente simulado el contacto.

Cómo funciona la nueva regla que aplicó el árbitro

Después de revisar las imágenes, Makkelie tomó una determinación que llamó la atención de todos los presentes.

Primero anuló la tarjeta amarilla mostrada a Tim Ream. Luego amonestó a Miguel Almirón por simulación y otorgó la posesión del balón al conjunto estadounidense.

La decisión fue posible gracias a la implementación de la regla Mistaken Identity, que permite corregir determinadas sanciones disciplinarias cuando las imágenes del VAR demuestran que la acción fue interpretada de manera incorrecta por el árbitro en el campo de juego.

La intención de FIFA es evitar injusticias derivadas de errores evidentes y otorgar mayor precisión a las decisiones arbitrales en situaciones puntuales.

Reacciones y debate en las redes sociales

La medida provocó una inmediata repercusión entre los fanáticos.

Mientras algunos celebraron la posibilidad de corregir errores manifiestos gracias a la tecnología, otros cuestionaron que el VAR intervenga en situaciones relacionadas con simulaciones o decisiones disciplinarias que históricamente quedaban bajo criterio exclusivo del árbitro.

Las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y discusiones acerca de los límites que debería tener la asistencia tecnológica dentro del fútbol.

Muchos hinchas paraguayos consideraron excesiva la intervención, mientras que otros destacaron que la repetición mostró claramente que no existió la falta inicialmente sancionada.

Facundo Tello también estrenó otra de las nuevas reglas del Mundial

La polémica protagonizada por Makkelie no fue el único episodio reglamentario novedoso de la jornada.

Horas antes, el árbitro argentino Facundo Tello también había aplicado una de las nuevas modificaciones impulsadas por FIFA durante el encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

En esa ocasión, el lateral bosnio Sead Kolasinac demoró más de cinco segundos en efectuar un saque de banda. Al considerar que el jugador estaba reteniendo deliberadamente la reanudación del juego, Tello decidió quitarle la posesión y entregársela al seleccionado canadiense.

La acción también despertó sorpresa entre los espectadores, ya que se trata de una de las medidas que buscan reducir las pérdidas de tiempo y agilizar el desarrollo de los partidos.

Un Mundial marcado por los cambios reglamentarios

La Copa del Mundo 2026 se presenta como una de las ediciones con mayor cantidad de innovaciones arbitrales de los últimos años. FIFA decidió utilizar el torneo como escenario para implementar herramientas destinadas a mejorar la transparencia, acelerar las decisiones y disminuir errores que históricamente generaron controversias.

Sin embargo, apenas transcurridos los primeros días de competencia, varias de estas modificaciones ya comenzaron a generar debate entre jugadores, entrenadores y aficionados.

La jugada protagonizada por Miguel Almirón se convirtió en el primer gran caso de discusión reglamentaria del torneo y dejó en evidencia que las nuevas normas prometen seguir dando que hablar a medida que avance el Mundial.