La Selección Argentina avanza con su preparación para la Copa Mundial 2026

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha. A solo cuatro días del estreno frente a Argelia en Estados Unidos, Lionel Scaloni trabaja en la definición del equipo titular mientras sigue de cerca la evolución física de varios futbolistas que generan preocupación dentro del cuerpo técnico.

Con el plantel instalado en territorio estadounidense y enfocado en los últimos entrenamientos previos al estreno, la Albiceleste intenta llegar en las mejores condiciones posibles a un torneo en el que buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022.

Dibu Martínez, una certeza en medio de las dudas

En un contexto marcado por algunas incertidumbres físicas, hay una certeza absoluta para Scaloni: Emiliano "Dibu" Martínez será el arquero titular en el debut frente al conjunto africano.

El marplatense continúa siendo una de las piezas fundamentales del seleccionado nacional y uno de los grandes referentes del grupo. Su experiencia en partidos decisivos y su liderazgo dentro del campo lo convierten en un nombre indiscutido para el entrenador.

Balerdi quedó afuera y Senesi fue convocado de urgencia

La principal modificación de los últimos días se produjo en la defensa. Leonardo Balerdi debió abandonar la concentración tras presentar una molestia física que le impedirá estar disponible para el inicio del torneo.

Ante esta situación, Scaloni decidió convocar de urgencia a Marcos Senesi, quien se incorporó al plantel luego de concretar su transferencia al Tottenham, una de las operaciones más importantes del actual mercado europeo.

El defensor llega con ritmo de competencia y aparece como una alternativa valiosa para reforzar una zona del campo que sufrió una baja inesperada a pocos días del debut.

Salvo una situación extraordinaria, todo indica que será la última modificación en la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a Argentina en el Mundial.

Tagliafico preocupa y enciende las alarmas

Sin embargo, la mayor inquietud del cuerpo técnico pasa por el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico continúa trabajando de manera diferenciada debido a una sobrecarga muscular y todavía no pudo entrenarse con normalidad junto al resto del grupo.

Durante las últimas horas surgieron versiones que hablaban de una posible lesión de mayor gravedad, por lo que los estudios médicos resultarán determinantes para conocer su verdadero estado físico y evaluar sus chances de llegar en condiciones al encuentro frente a Argelia.

En caso de que el ex Independiente no pueda estar disponible, Facundo Medina aparece como la principal alternativa para ocupar el sector izquierdo de la defensa. Más atrás surge Nicolás González como una opción de emergencia para cubrir esa posición.

La situación es seguida minuto a minuto por Scaloni, que considera a Tagliafico una pieza importante dentro de la estructura del equipo.

El misterio de Julián Álvarez

Otro de los focos de atención está puesto en Julián Álvarez. El delantero continúa recuperándose de una lesión en el tobillo y, aunque está disponible para entrenarse, todavía existen interrogantes sobre su condición física real.

La "Araña" no sumó minutos durante los amistosos previos al Mundial, una decisión que alimentó las especulaciones sobre su recuperación. Desde la concentración argentina mantienen absoluto hermetismo respecto a su situación y no han brindado detalles concretos sobre sus posibilidades de ser titular.

La expectativa es enorme, ya que Julián se consolidó como uno de los jugadores más determinantes del ciclo Scaloni y una de las principales cartas ofensivas de la Selección.

Buenas noticias para Scaloni

Dentro de un panorama con algunas dudas, también llegaron señales positivas. Nico Paz y Leandro Paredes lograron trabajar a la par de sus compañeros y se encuentran en condiciones de ser considerados para el debut.

La recuperación de ambos representa un alivio para el cuerpo técnico, que busca llegar al estreno con la mayor cantidad posible de futbolistas disponibles.

Mientras tanto, Argentina continúa afinando detalles y ajustando piezas para su presentación en el Mundial. Scaloni ya tiene gran parte del equipo definido, pero las próximas horas serán decisivas para despejar las dudas que generan Tagliafico y Julián Álvarez, dos nombres que podrían modificar los planes del entrenador antes del choque ante Argelia.