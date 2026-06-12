Alpine celebra una decisión clave: Gasly recuperó el tercer puesto tras la revisión de la FIA

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) dio marcha atrás con una de las decisiones más polémicas del Gran Premio de Mónaco y restituyó a Pierre Gasly el tercer puesto que había perdido tras recibir dos sanciones de cinco segundos. La resolución generó alivio en Alpine y reconfiguró la clasificación final de la carrera disputada en el Principado.

La revisión se produjo luego de que la escudería francesa presentara un Derecho de Revisión al considerar que las penalizaciones aplicadas a su piloto habían sido incorrectas. Tras analizar nuevas pruebas y revisar los datos oficiales, los comisarios decidieron anular las sanciones, devolviéndole a Gasly el lugar que había conseguido en pista.

“Damos la bienvenida a la decisión tomada por la FIA de considerar admisible nuestro Derecho de Revisión tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana. Como resultado, los comisarios han revocado las dos penalizaciones de cinco segundos impuestas al auto N°10, lo que restablece el tercer puesto final del equipo”, expresó Alpine mediante un comunicado oficial.

El origen de la polémica

Gasly había cruzado la bandera a cuadros en la tercera posición, completando uno de sus mejores resultados de la temporada. Sin embargo, poco después de finalizada la competencia fue sancionado en dos oportunidades por presuntamente exceder el límite de velocidad de 60 km/h en el pitlane.

Las penalizaciones tuvieron un fuerte impacto en la clasificación final y dejaron al francés fuera del podio. No obstante, el caso no afectó únicamente al piloto de Alpine: otros cinco competidores también recibieron castigos similares durante la carrera.

Desde el primer momento, el equipo francés sostuvo que existía un error en la medición y defendió la actuación de su piloto, argumentando que Gasly había respetado el límite establecido e incluso había mantenido un margen de seguridad para evitar cualquier infracción.

La FIA reconoció un error en el sistema de medición

La situación dio un giro decisivo durante la audiencia realizada este jueves. Allí, la Formula One Management (FOM), encargada del sistema oficial de cronometraje de la Fórmula 1, reconoció que hubo una falla en los cálculos utilizados para determinar la velocidad de los autos dentro del pitlane.

Según se explicó, el problema se originó en la medición de la distancia correspondiente al bucle de entrada a boxes. Esa sección resultó ser 77 centímetros más corta de lo previsto, lo que provocó una distorsión en los datos y generó velocidades medias superiores a las reales.

Como consecuencia, varios pilotos aparecieron como infractores cuando en realidad habían circulado dentro de los parámetros reglamentarios.

La admisión del error resultó determinante para que los comisarios reconsideraran el caso y revocaran las penalizaciones aplicadas al monoplaza número 10 de Alpine.

Alpine fue el único equipo que reclamó

A pesar de que seis pilotos fueron afectados por la misma situación, la decisión final solo benefició a Gasly. La razón es simple: Alpine fue la única escudería que presentó formalmente un Derecho de Revisión dentro de los plazos establecidos por el reglamento.

El procedimiento permitió reabrir el caso y aportar nuevos elementos de prueba, algo que los demás equipos optaron por no hacer.

La resolución deja en evidencia la importancia de utilizar todas las herramientas reglamentarias disponibles cuando existe la sospecha de un error en la aplicación de sanciones.

Cambios en la clasificación final del GP de Mónaco

La restitución del tercer puesto de Gasly también provocó modificaciones en el resultado oficial de la carrera.

El principal perjudicado fue Isack Hadjar, piloto de Red Bull, quien había heredado el lugar en el podio tras las sanciones al francés. Con la corrección realizada por la FIA, Hadjar descendió a la cuarta posición y quedó fuera de los tres primeros puestos.

Para Alpine, en cambio, la decisión representa mucho más que un simple cambio estadístico. El equipo recuperó un resultado clave en términos deportivos y de campeonato, además de confirmar que la actuación de Gasly en las calles de Montecarlo había sido legítima desde el inicio.

Lo que parecía una sanción definitiva terminó convirtiéndose en uno de los episodios más llamativos de la temporada, con la propia FIA reconociendo un error técnico que alteró el resultado de una de las carreras más emblemáticas del calendario de la Fórmula 1.