Chiche Gelblung dejó el hospital después de un mes internado en terapia intensiva

Después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su salud en los últimos años, Chiche Gelblung finalmente recibió una noticia esperada por su familia, colegas y seguidores. Este viernes, el reconocido periodista y conductor fue dado de alta tras permanecer un mes internado en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei.

La información fue confirmada tanto por fuentes médicas como por el propio comunicador, quien a sus 82 años volvió a su hogar luego de varias semanas de incertidumbre y tratamientos.

“Estoy en casa”, expresó Gelblung en diálogo con TN Show, dejando atrás una etapa marcada por internaciones, intervenciones médicas y una larga recuperación.

Un año complicado para la salud de Chiche Gelblung

Los problemas de salud del periodista comenzaron varios meses antes de esta última internación. A principios de mayo había sufrido una descompensación que encendió las alarmas, aunque no era la primera vez que debía ser hospitalizado recientemente.

En abril ya había permanecido tres días internado bajo observación médica debido a diferentes complicaciones circulatorias. Durante aquella internación en el Sanatorio Los Arcos, los especialistas decidieron colocarle dos stents en una de sus piernas para mejorar el flujo sanguíneo y evitar mayores riesgos.

Sin embargo, fiel a su personalidad inquieta y a su pasión por el trabajo, Gelblung volvió rápidamente a sus actividades habituales.

Según contaron en distintos programas de televisión, los médicos le habían recomendado reposo estricto, pero el conductor decidió regresar a los medios apenas recibió el alta.

“Le dijeron que se quedara en su casa y descansara, pero no quiso. No lo pueden controlar”, comentaron entonces en LAM, reflejando el carácter decidido que lo acompañó durante toda su carrera.

“Estoy perfecto”: la frase que marcó su regreso al trabajo

Tras aquella primera internación, Gelblung minimizó públicamente la gravedad de su cuadro y aseguró sentirse en buenas condiciones.

“Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”, explicó en ese momento.

También salió a desmentir las versiones que hablaban de un infarto.

“No, si hubiera tenido un infarto no estaría acá”, respondió con su habitual estilo directo.

Cuando le preguntaron por qué había vuelto tan rápido a trabajar, fue categórico.

“Sí, hoy ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto. Los médicos siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible, pero yo trabajo igual”, afirmó.

Aquellas declaraciones reflejaron una vez más la intensidad con la que vive el periodismo y la dificultad que tiene para alejarse de la actividad profesional.

La caída doméstica que cambió todo

La situación se agravó apenas un mes después.

Cuando parecía haber dejado atrás los problemas médicos, Chiche sufrió una caída en su casa que terminó desencadenando una nueva internación.

El accidente le provocó una lesión cerca del ojo izquierdo y, según trascendió posteriormente, también habría estado acompañado por una nueva descompensación física.

La decisión médica fue inmediata: hospitalizarlo nuevamente en el Sanatorio Mater Dei para realizar estudios y monitorear de cerca su evolución.

Con el correr de los días, el cuadro se volvió más complejo y Gelblung permaneció internado en terapia intensiva bajo estricta observación médica.

Una operación, semanas de monitoreo y una lenta recuperación

Durante la internación se conoció además que el periodista debió ser intervenido quirúrgicamente debido a una trombosis detectada en uno de sus tobillos.

El tratamiento exigió un seguimiento constante por parte del equipo médico y una recuperación mucho más prolongada de lo previsto inicialmente.

A fines de mayo comenzaron a llegar las primeras señales positivas. Los médicos confirmaron que se encontraba estable, sin fiebre y respondiendo favorablemente a los tratamientos.

Aun así, decidieron mantenerlo internado para evitar complicaciones y garantizar una recuperación completa antes de autorizar el alta.

Finalmente, después de varias semanas de evolución favorable, los especialistas consideraron que podía continuar el proceso de recuperación desde su hogar.

Su preocupación por la actualidad nunca desapareció

Ni siquiera durante los momentos más delicados de su internación Gelblung dejó de lado su interés por la actualidad.

A principios de junio se comunicó telefónicamente desde la clínica con el equipo de Infama para participar de una conversación vinculada a uno de los casos policiales que conmocionaban al país.

Lejos de centrarse en su situación personal, manifestó su preocupación por el femicidio de Agostina Vega.

“Le preguntábamos cómo estaba y él nos hablaba sobre la actualidad. Estaba preocupado. Decía: ‘¿Cómo puede ser que en este país maten a una nena?’”, recordó Marcela Tauro.

La anécdota reflejó el compromiso profesional que caracterizó al periodista durante décadas y que sigue intacto incluso en los momentos más difíciles.

Una nueva etapa después del alta

Con el alta médica ya confirmada, Chiche Gelblung inicia ahora una etapa clave de recuperación lejos de los hospitales y acompañado por su entorno más cercano.

Aunque todavía deberá seguir controles médicos y respetar ciertas indicaciones para evitar recaídas, la salida del Mater Dei representa un importante avance después de un mes marcado por la incertidumbre.

Mientras sus seguidores celebran la noticia, el histórico conductor vuelve a demostrar que, más allá de los problemas de salud, mantiene intacta su vocación periodística y su permanente interés por todo lo que ocurre en la realidad argentina.