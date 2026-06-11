Nico Riera contó una dolorosa experiencia con una ex y las redes apuntaron de inmediato a la China Suárez

Nico Riera volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de revelar una experiencia personal que vivió con una de sus exparejas y que, según sus palabras, terminó afectando su carrera profesional. Aunque evitó dar nombres, sus declaraciones desataron una ola de especulaciones en redes sociales y muchos usuarios apuntaron directamente a Eugenia “la China” Suárez.

El actor, que alcanzó la fama durante su participación en Casi Ángeles y actualmente mantiene una relación con Thelma Fardín, sorprendió al contar una situación que hasta ahora había permanecido en el ámbito privado.

De galán juvenil a una vida más alejada de los escándalos

Nico Riera se convirtió en una de las figuras más populares de la televisión juvenil a fines de la década del 2000 gracias a su papel en Casi Ángeles, la exitosa ficción creada por Cris Morena.

A lo largo de los años, el actor optó por mantener un perfil mucho más bajo que otros exintegrantes del elenco y desarrolló distintos proyectos en televisión, teatro y plataformas digitales.

Sin embargo, su vida sentimental siempre despertó interés debido a sus romances con reconocidas figuras del espectáculo, entre ellas la China Suárez, Rocío Igarzábal y Silvina Escudero.

Actualmente atraviesa un presente estable junto a Thelma Fardín, con quien comparte proyectos laborales y una relación consolidada.

La confesión que generó polémica

La revelación ocurrió durante una emisión de Último Aviso, el programa que Riera conduce en el canal de streaming Blender.

En una sección denominada “terapia”, el actor se animó a recordar un episodio que lo marcó profundamente y que involucró a una exnovia del ambiente artístico.

“Tengo una mala ex, pero no lo voy a decir”, comenzó diciendo entre risas, aunque rápidamente aclaró que se trataba de una figura conocida del mundo del espectáculo.

Lo que siguió sorprendió tanto a sus compañeros como a los espectadores.

“Me enteré con el tiempo que le dijo a una producción que si me llamaban para trabajar, ella se bajaba”, reveló.

Según explicó, la información llegó a través de una fuente que considera absolutamente confiable.

“Me lo contó mi representante”, aseguró.

Una relación formal y una decepción inesperada

Aunque evitó mencionar quién fue la protagonista de esa historia, Riera dejó entrever que se trató de una relación importante en su vida.

El actor explicó que no se trató de un vínculo pasajero sino de una pareja formal, razón por la cual la actitud de esa persona le generó una profunda decepción.

Para Riera, el problema no fue únicamente la situación laboral en sí misma, sino la sensación de que alguien con quien compartió parte de su vida intentara perjudicarlo profesionalmente.

Sin profundizar demasiado en el tema, dejó en claro que ese episodio modificó la imagen que tenía de esa expareja.

Las redes señalaron rápidamente a la China Suárez

Las declaraciones no tardaron en viralizarse y las redes sociales comenzaron a buscar posibles nombres.

Uno de los que más se repitió fue el de la China Suárez, quien mantuvo una relación con Riera entre 2007 y 2010, durante las grabaciones de Casi Ángeles.

La pareja fue una de las más populares de aquella generación y compartió escenas románticas tanto en la ficción como fuera de ella.

Sin embargo, ni Riera ni Suárez suelen hablar públicamente de aquella relación, por lo que los detalles sobre su historia juntos siempre fueron escasos.

A pesar de que el actor no dio ninguna pista concreta que permita identificar a la persona involucrada, muchos usuarios relacionaron automáticamente la anécdota con la actriz.

También surgió otro nombre entre las especulaciones

Mientras una parte de los usuarios apuntó a la actual pareja de Mauro Icardi, otros consideraron que podría tratarse de Silvina Escudero, con quien Riera también mantuvo una relación sentimental años atrás.

De todos modos, ninguna de estas hipótesis cuenta con confirmación alguna y se basan únicamente en interpretaciones realizadas por usuarios en redes sociales.

Lo cierto es que Nico Riera decidió no revelar la identidad de la persona involucrada y prefirió centrarse en el aprendizaje que le dejó aquella experiencia.

Por ahora, el actor mantiene el misterio y eligió quedarse únicamente con la reflexión sobre una situación que, según confesó, le hizo entender que algunas personas pueden intentar influir negativamente incluso en el ámbito laboral cuando una relación termina.