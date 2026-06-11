Nació Justo, el primer hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin fueron padres este miércoles con el nacimiento de Justo, el primer hijo de la pareja. Según trascendió, el bebé nació por cesárea en el Sanatorio Otamendi y tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado.

El exjefe de Gobierno porteño y la licenciada en Ciencias de la Comunicación contrajeron matrimonio en noviembre de 2024. Primero realizaron una ceremonia civil íntima para familiares y amigos cercanos y, posteriormente, celebraron con una fiesta que reunió a cientos de invitados.

Una historia que comenzó en el trabajo

La relación entre Rodríguez Larreta y Maylin se inició durante la etapa en que ambos compartieron tareas en la Secretaría de Tercera Edad, entre 2020 y 2021. Con el tiempo, el vínculo laboral dio paso a una relación sentimental que se hizo pública en 2022.

“Empezamos hablando por teléfono, muchas horas”, contó ella tiempo después. Además, entre risas, reveló que al principio le costó aceptar lo que le estaba pasando: “Un día le dije a mi mamá: ‘Má, creo que me gusta Larreta’. ¡Me miró con una cara!”.

“Hubo un momento en que yo no me animaba y le decía: ‘Estoy enamorada de vos, pero no me animo a salir, a estar expuesta’”.

En octubre de 2022, el dirigente político confirmó el romance durante una entrevista televisiva y expresó públicamente la felicidad que le generaba la relación.

La boda y la nueva etapa familiar

La pareja había proyectado una boda religiosa para octubre, pero el fallecimiento de Claudio Maylin, padre de Milagros, llevó a postergar los planes. Finalmente, el casamiento civil se realizó el 27 de noviembre de 2024, una fecha elegida por su significado religioso para ella.

Con la llegada de Justo, Rodríguez Larreta se convierte en padre por tercera vez. Ya tiene dos hijas, Paloma y Serena, fruto de su matrimonio anterior con Bárbara Diez. Para la pareja, el nacimiento marca el comienzo de una nueva etapa familiar.