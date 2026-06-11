Nutricionistas advierten que consumir demasiada fibra puede afectar la salud digestiva

En un contexto donde las redes sociales influyen cada vez más en los hábitos alimentarios, una nueva tendencia ganó protagonismo entre jóvenes y adultos: el llamado fibermaxxing o consumo intensivo de fibra. Impulsada por influencers de la generación Z y los millennials, esta práctica promete mejorar la salud digestiva, aumentar la saciedad e incluso favorecer el control del peso. Sin embargo, nutricionistas y expertos en salud advierten que el entusiasmo por este nutriente puede llevar a excesos con consecuencias poco deseadas.

La moda surge como una evolución de otras tendencias virales relacionadas con la nutrición, como el proteinmaxxing, que promovía un aumento significativo en la ingesta de proteínas para optimizar la recuperación muscular, fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la composición corporal.

Ahora, la fibra dietética se convirtió en la nueva protagonista de las conversaciones sobre bienestar y alimentación saludable.

El auge del “fibermaxxing” en redes sociales

Videos, publicaciones y recomendaciones en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube impulsaron el consumo de alimentos ricos en fibra, como semillas de chía, avena, legumbres, frutas y verduras.

Los defensores de esta tendencia sostienen que incrementar la cantidad de fibra en la alimentación ayuda a prolongar la sensación de saciedad, favorece el tránsito intestinal y contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal.

La popularidad del fenómeno fue tan grande que numerosas empresas comenzaron a desarrollar productos específicos para responder a la creciente demanda de consumidores interesados en mejorar su salud digestiva.

De acuerdo con estudios de mercado, casi la mitad de los consumidores en países como Estados Unidos presta cada vez más atención a los ingredientes funcionales y a los beneficios relacionados con el intestino.

La industria apuesta a que la fibra sea “la nueva proteína”

El interés por la salud intestinal dejó de ser una preocupación de nicho para convertirse en una prioridad dentro de la industria alimentaria.

Algunos referentes del sector incluso proyectan que la fibra podría ocupar un lugar similar al que hoy tienen las proteínas dentro de las estrategias comerciales de alimentos y suplementos.

Encuestas recientes muestran que cerca del 40% de la generación Z y el 45% de los millennials buscan activamente mejorar su salud digestiva a través de la alimentación.

Este cambio de comportamiento impulsó el lanzamiento de nuevos productos enriquecidos con fibra, desde barras y snacks hasta bebidas y suplementos específicos.

Los beneficios están comprobados, pero los excesos pueden traer problemas

Los especialistas coinciden en que la fibra es un nutriente fundamental para el organismo.

Diversos estudios demostraron que una ingesta adecuada se asocia con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, niveles más saludables de colesterol, mejor control glucémico y una reducción del riesgo de ciertos tipos de cáncer.

Sin embargo, los expertos advierten que estos beneficios no significan que consumir cantidades excesivas sea necesariamente mejor.

Nutricionistas de distintas universidades estadounidenses señalan que uno de los principales problemas de las tendencias virales es la idea de que aumentar indefinidamente el consumo de un nutriente siempre genera más beneficios.

En realidad, el organismo funciona sobre la base del equilibrio.

Qué puede ocurrir cuando se consume demasiada fibra

Aumentar la cantidad de fibra de manera brusca o consumirla en exceso puede provocar distintos síntomas gastrointestinales.

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran:

Hinchazón abdominal.

Exceso de gases.

Distensión.

Dolor o molestias digestivas.

Sensación de pesadez.

Alteraciones del tránsito intestinal.

Además, cuando la fibra se incorpora a través de suplementos concentrados en lugar de alimentos naturales, existe el riesgo de desplazar otros nutrientes importantes dentro de la alimentación diaria.

Por este motivo, los especialistas recomiendan priorizar fuentes naturales de fibra antes que productos industrializados o polvos promocionados en redes sociales.

El riesgo de seguir consejos sin respaldo científico

Otro aspecto que preocupa a los profesionales de la salud es la creciente dependencia de consejos difundidos por creadores de contenido que no poseen formación académica en nutrición o medicina.

Si bien muchas recomendaciones pueden partir de experiencias personales positivas, los expertos recuerdan que cada organismo tiene necesidades diferentes y que no existen soluciones universales.

“La alimentación saludable no depende de un único nutriente ni de una moda puntual”, señalan los especialistas.

Cuánta fibra se recomienda consumir por día

Las guías nutricionales internacionales sugieren una ingesta diaria aproximada de entre 25 y 38 gramos de fibra, dependiendo de factores como la edad, el sexo y el nivel de actividad física.

La recomendación es alcanzar esos valores a través de una alimentación equilibrada que incluya:

Frutas.

Verduras.

Legumbres.

Cereales integrales.

Frutos secos.

Semillas.

Los expertos también recuerdan que el aumento de fibra debe realizarse de forma progresiva y acompañado de una adecuada hidratación para evitar molestias digestivas.

Más no siempre es mejor

Aunque la fibra es uno de los nutrientes más importantes para la salud intestinal y metabólica, los especialistas coinciden en que el entusiasmo generado por las tendencias virales puede llevar a interpretaciones equivocadas.

La clave, sostienen, no está en consumir cantidades extremas, sino en mantener una alimentación variada, equilibrada y adaptada a las necesidades de cada persona.

En tiempos donde las redes sociales marcan buena parte de las decisiones alimentarias, los profesionales recuerdan que ninguna tendencia reemplaza el asesoramiento personalizado y que la búsqueda de bienestar debe basarse en evidencia científica y hábitos sostenibles a largo plazo.