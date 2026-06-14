Se homologó el primer convenio con salario dinámico y comienza una nueva etapa en las relaciones laborales

El convenio de casas particulares se convirtió en el primero en incorporar el salario dinámico.

La nueva herramienta surge de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

El acuerdo fijó una actualización salarial del 6,3% para el período abril-julio de 2026.

La cláusula incorporada permite negociar remuneraciones por encima de los mínimos establecidos.

La CGT cuestiona el modelo por considerar que puede debilitar las negociaciones colectivas tradicionales.

El Gobierno sostiene que el sistema aportará mayor flexibilidad y adaptabilidad a las distintas actividades económicas.

La implementación de uno de los cambios más debatidos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional comenzó a tomar forma concreta. Con la homologación del nuevo convenio colectivo para el personal de casas particulares, el salario dinámico tuvo su estreno formal dentro del sistema laboral argentino y abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la forma en que se definirán las remuneraciones en distintos sectores de la economía.

La herramienta fue incorporada a través de la Ley de Modernización Laboral y permite sumar componentes salariales variables o transitorios vinculados a circunstancias específicas de cada actividad, empresa o trabajador. La iniciativa busca introducir mecanismos que contemplen factores como la productividad, el desempeño individual y la situación económica particular de cada empleador.

El primer convenio que incorporó esta modalidad corresponde al sector de casas particulares. El acuerdo fue firmado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares junto con las organizaciones sindicales representativas de la actividad y estableció una actualización salarial del 6,3% para el período comprendido entre abril y julio de 2026.

La mejora se distribuirá en cuatro tramos sucesivos y también contempla un incremento del 50% en determinadas sumas adicionales previstas para el sector. Sin embargo, más allá de la actualización salarial, la atención de especialistas, sindicatos y empleadores se concentró en una cláusula específica que introduce el concepto de salario dinámico.

El texto establece que las remuneraciones fijadas en el convenio constituyen salarios mínimos legales y habilita la posibilidad de acordar compensaciones superiores entre empleadores y trabajadores. De esta manera, el convenio deja abierta la puerta para incorporar mecanismos variables que puedan adaptarse a situaciones particulares sin necesidad de modificar el marco general de la negociación colectiva.

La novedad adquiere relevancia porque representa la primera aplicación concreta de una herramienta que el Gobierno considera clave para modernizar las relaciones laborales. Desde la administración nacional sostienen que el esquema permitirá abandonar la lógica de aumentos uniformes y avanzar hacia modelos más flexibles, vinculados a la realidad de cada actividad económica.

La propuesta oficial parte de la premisa de que los convenios colectivos tradicionales muchas veces reúnen bajo una misma estructura salarial a empresas con características muy diferentes. En consecuencia, el salario dinámico buscaría ofrecer mayor margen para adaptar las remuneraciones a contextos productivos específicos, contemplando diferencias regionales, niveles de actividad y resultados empresariales.

En algunos sectores ya comenzaron a analizarse alternativas similares. Dentro de la industria petrolera, por ejemplo, existen discusiones preliminares sobre mecanismos que podrían vincular parte de las remuneraciones a la evolución de variables propias del negocio, como el precio internacional del crudo.

Sin embargo, la iniciativa también genera fuertes resistencias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se manifestó reiteradamente en contra de este modelo al considerar que podría debilitar las negociaciones colectivas tradicionales y reducir la capacidad de los sindicatos para establecer pautas salariales comunes para todos los trabajadores de una misma actividad.

Desde la central obrera sostienen que la incorporación de componentes variables puede generar diferencias significativas entre empleados que realizan tareas similares y favorecer una creciente individualización de las relaciones laborales.

No obstante, en el sector de casas particulares la interpretación fue diferente. Dirigentes sindicales que participaron de la negociación destacaron que la nueva cláusula podría fortalecer la capacidad de los trabajadores para negociar mejoras por encima de los mínimos establecidos.

Según explicaron representantes gremiales, históricamente muchos empleadores tomaban las escalas oficiales como valores máximos y no como pisos salariales. La nueva redacción busca dejar expresamente establecido que los montos acordados constituyen una referencia mínima, habilitando negociaciones individuales para alcanzar remuneraciones superiores.

Pese a respaldar esta herramienta específica, referentes sindicales del sector aclararon que mantienen cuestionamientos a otros aspectos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, especialmente aquellos relacionados con las indemnizaciones y ciertas condiciones de contratación.

Por su parte, las autoridades laborales defienden el nuevo esquema como una alternativa destinada a mejorar la competitividad, estimular la productividad y facilitar acuerdos adaptados a realidades diversas. Según la visión oficial, el salario dinámico permitirá reconocer con mayor precisión el aporte individual de los trabajadores y generar incentivos compatibles con las necesidades de cada actividad.

La homologación del convenio de casas particulares se convierte así en la primera experiencia concreta de un modelo que promete transformar parte de la estructura salarial argentina. Su evolución será observada con atención tanto por el Gobierno como por sindicatos y empresas, ya que podría marcar el rumbo de futuras negociaciones colectivas en otros sectores de la economía.