YPF permitirá comprar acciones desde su aplicación y apuesta a ampliar la participación de pequeños inversores

YPF permitirá comprar acciones directamente desde su aplicación móvil a partir del 1° de agosto.

Los usuarios no necesitarán abrir previamente una cuenta comitente para operar.

La empresa aplicará un desdoblamiento accionario de 10 a 1 para reducir el valor nominal de cada papel.

La medida busca facilitar el acceso de pequeños ahorristas al mercado de capitales.

El split no modificará el valor real de las inversiones ni la participación de los accionistas actuales.

La iniciativa se apoya en la transformación de la app de YPF en una billetera digital con múltiples servicios financieros.

YPF anunció una de las transformaciones más ambiciosas de su estrategia de vinculación con usuarios e inversores minoristas. A partir del 1° de agosto, cualquier persona podrá adquirir acciones de la compañía directamente desde la aplicación móvil de la petrolera, sin necesidad de gestionar previamente una cuenta comitente, requisito que históricamente funcionó como una de las principales barreras de acceso al mercado de capitales.

La iniciativa fue confirmada por el presidente y CEO de la empresa, Horacio Marín, quien explicó que la plataforma realizará automáticamente los procesos necesarios para habilitar la operatoria bursátil de los usuarios. La medida estará acompañada por un desdoblamiento de acciones de diez a uno, una decisión orientada a reducir el valor nominal de cada papel y facilitar el ingreso de nuevos inversores.

Según detalló el ejecutivo, el objetivo es simplificar el acceso a la inversión y ofrecer una alternativa segura frente a la proliferación de estafas vinculadas al uso indebido de nombres y marcas reconocidas para promocionar falsas oportunidades financieras.

La decisión marca un cambio significativo en la relación entre las empresas cotizantes y el público general. Tradicionalmente, cualquier persona interesada en comprar acciones debía abrir una cuenta comitente a través de una sociedad de bolsa o una entidad financiera habilitada, un procedimiento que implicaba presentar documentación, validar identidad, vincular cuentas bancarias y completar distintos formularios regulatorios.

Con el nuevo esquema, gran parte de esos pasos quedará integrada dentro de la propia aplicación de YPF. La compañía busca que el proceso de inversión resulte más simple y accesible para quienes no tienen experiencia previa en el mercado bursátil.

Para hacer posible esta operatoria, la petrolera avanzó previamente en la transformación de su aplicación de beneficios y fidelización en una billetera digital con funcionalidades financieras más amplias. A través de una alianza con el sistema bancario, la plataforma incorporó cuentas virtuales, transferencias, pagos mediante códigos QR y herramientas similares a las que ofrecen las principales fintech del país.

En los últimos meses, además, sumó la posibilidad de generar rendimientos automáticos sobre los saldos depositados, acercándose cada vez más al modelo de las billeteras digitales que dominan el ecosistema financiero argentino.

El otro componente central de la estrategia es el denominado split o desdoblamiento accionario. La medida ya fue aprobada por el directorio de la compañía y consiste en dividir cada acción existente en diez nuevas acciones. De esta manera, el valor individual de cada papel disminuirá proporcionalmente sin alterar el patrimonio de los accionistas ni la capitalización bursátil de la empresa.

Actualmente, las acciones locales de YPF cotizan por encima de los 83.000 pesos en la Bolsa porteña. Con la aplicación del desdoblamiento, cada nuevo título tendría un valor cercano a los 8.300 pesos, una cifra considerablemente más accesible para pequeños ahorristas.

Los especialistas destacan que este tipo de operaciones no modifica el valor económico de la empresa ni la participación de los accionistas existentes. Quienes posean una acción pasarán a tener diez, pero el valor total de su inversión permanecerá exactamente igual.

Sin embargo, el menor precio unitario suele generar efectos positivos sobre la liquidez y la negociación diaria. Al resultar más accesibles, las acciones tienden a atraer un mayor número de compradores y vendedores, incrementando el volumen operado y reduciendo las diferencias entre los precios de compra y venta.

La iniciativa llega en un momento particularmente favorable para la petrolera. Durante los últimos años, las acciones de YPF experimentaron una fuerte revalorización impulsada por el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta, la mejora de los resultados operativos y las expectativas vinculadas a los proyectos de exportación energética.

La compañía considera que este escenario representa una oportunidad para ampliar la base de inversores y acercar el mercado de capitales a sectores de la población que hasta ahora permanecían alejados de este tipo de instrumentos.

Además del impacto financiero, la medida también se inscribe en una tendencia global orientada a democratizar el acceso a las inversiones mediante plataformas digitales. En distintos mercados del mundo, las aplicaciones móviles se han convertido en una de las principales puertas de entrada para nuevos inversores minoristas.

Con este lanzamiento, YPF buscará posicionarse no solo como una empresa energética líder, sino también como un actor innovador dentro del ecosistema financiero argentino, apostando a que miles de usuarios puedan convertirse en accionistas con apenas unos pocos clics desde sus teléfonos celulares.