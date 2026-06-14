El PRO endureció su postura y le pidió a Milei que priorice el cambio por sobre la defensa de Adorni

El PRO difundió un mensaje dirigido a Javier Milei cuestionando la defensa política de Manuel Adorni.

La posición fue definida tras una reunión de la conducción partidaria encabezada por Mauricio Macri.

El partido rechazó acompañar una eventual moción de censura impulsada por el kirchnerismo.

Dirigentes macristas consideran que las explicaciones patrimoniales del funcionario generaron un fuerte desgaste político.

La Casa Rosada observa con preocupación el impacto que la controversia puede tener sobre aliados y gobernadores.

El caso se transformó en una fuente de tensión entre el oficialismo y uno de sus principales socios políticos.

La creciente controversia que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo político luego de que el PRO, el partido liderado por Mauricio Macri, difundiera un mensaje dirigido directamente al presidente Javier Milei en el que reclamó una definición sobre el futuro del funcionario. La publicación reflejó el malestar que existe dentro de la principal fuerza aliada del oficialismo y dejó al descubierto tensiones cada vez más visibles entre ambos espacios.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el PRO sostuvo que quienes respaldan las transformaciones impulsadas por el Gobierno esperan que el Presidente defienda el proceso de cambio antes que a funcionarios cuestionados. La frase fue interpretada como una crítica directa a la decisión de Milei de sostener políticamente a Adorni en medio de las investigaciones y cuestionamientos vinculados a su situación patrimonial.

La posición partidaria fue definida luego de una reunión de la mesa de conducción encabezada por Mauricio Macri, donde se analizó el impacto político que el caso viene generando tanto dentro del oficialismo como entre los sectores aliados. Si bien el mensaje representó uno de los cuestionamientos más severos formulados hasta ahora por el PRO, desde el entorno del ex presidente aclararon que no existe intención de acompañar las iniciativas impulsadas por el kirchnerismo para promover una eventual remoción del funcionario.

Dirigentes cercanos a Macri consideran que una moción de censura constituye una herramienta extrema que debería utilizarse únicamente en circunstancias excepcionales. Bajo esa lógica, sostienen que la eventual continuidad o salida de Adorni debe ser una decisión exclusiva del Presidente, evitando cualquier interpretación que pueda asociarse a intentos de desestabilización institucional.

Sin embargo, el rechazo a una ofensiva parlamentaria no implica una defensa del jefe de Gabinete. Por el contrario, dentro del PRO consideran que la permanencia de Adorni está generando un desgaste político creciente para el Gobierno y amenaza con afectar la credibilidad de un sector del electorado que acompaña las reformas económicas impulsadas por la administración libertaria.

El malestar se profundizó tras las explicaciones públicas brindadas por el funcionario respecto de su patrimonio. Las declaraciones realizadas en los últimos días, en las que reconoció activos que no habían sido incorporados inicialmente en sus presentaciones patrimoniales, provocaron cuestionamientos tanto de la oposición como de sectores aliados.

En el macrismo consideran especialmente problemático el contraste entre las recientes aclaraciones y algunas exposiciones previas realizadas por el funcionario ante el Congreso. Según referentes partidarios, la principal preocupación no radica únicamente en la composición de su patrimonio sino en las diferencias observadas entre distintas versiones ofrecidas públicamente sobre el origen y la declaración de esos bienes.

La controversia se desarrolla en un momento particularmente sensible para el oficialismo, que busca consolidar los resultados económicos alcanzados durante los últimos meses y fortalecer su posición de cara a los próximos desafíos electorales. En ese contexto, diversos sectores del Gobierno consideran que la prolongación del caso desvía la atención de los indicadores económicos que la administración pretende exhibir como principal activo de gestión.

Mientras tanto, en la Casa Rosada siguen con atención la evolución de la postura del PRO. Más allá de la continuidad del respaldo parlamentario en cuestiones clave, existe preocupación por el efecto que la situación pueda tener sobre dirigentes provinciales y sectores políticos que hasta ahora han acompañado buena parte de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo nacional.

Entre los nombres que suelen mencionarse aparecen gobernadores y referentes de espacios dialoguistas que observan el desarrollo de la controversia con cautela y evitan pronunciamientos categóricos mientras avanza el debate público sobre el patrimonio del jefe de Gabinete.

Para el entorno de Mauricio Macri, la discusión excede la figura de Adorni y se vincula con la necesidad de preservar la confianza de un electorado que apoyó el cambio político impulsado en 2023. Bajo esa mirada, la transparencia y la coherencia institucional aparecen como elementos centrales para sostener el respaldo de sectores que acompañan el rumbo económico, pero mantienen una fuerte sensibilidad frente a cualquier sospecha vinculada con irregularidades o falta de explicaciones satisfactorias.

La tensión entre el oficialismo y uno de sus principales aliados deja en evidencia que el caso Adorni se ha convertido en un desafío político de magnitud para el Gobierno, cuya resolución podría influir en el equilibrio interno de las fuerzas que respaldan el actual proceso de transformación impulsado desde la Casa Rosada.