Pagano redobló sus críticas contra Adorni y pidió avanzar con medidas judiciales

Marcela Pagano profundizó sus cuestionamientos contra Manuel Adorni por sus explicaciones patrimoniales.

La diputada sostuvo que el caso no es un hecho aislado y criticó la respuesta del Gobierno.

Pagano cuestionó una comunicación entre Adorni y una persona vinculada a la investigación judicial.

También puso en duda la explicación sobre las ganancias obtenidas mediante inversiones en Bitcoin.

La legisladora amplió una denuncia que involucra al jefe de Gabinete y personas de su entorno.

El debate político continúa abierto mientras avanzan distintas actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

La controversia en torno a la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de la diputada nacional Marcela Pagano, quien profundizó sus cuestionamientos al funcionario y extendió las críticas hacia el Gobierno nacional. La legisladora sostuvo que las explicaciones brindadas por Adorni sobre el origen de sus bienes no lograron despejar las dudas existentes y planteó que el caso forma parte de un problema de mayor alcance dentro de la administración libertaria.

Las declaraciones se produjeron luego de que el jefe de Gabinete reapareciera públicamente para explicar el crecimiento de su patrimonio y defender la legalidad de sus operaciones financieras. Adorni afirmó que una parte sustancial de sus activos proviene de inversiones realizadas en criptomonedas antes de incorporarse a la función pública, especialmente en Bitcoin, cuya valorización habría multiplicado el capital originalmente invertido.

Sin embargo, para Pagano las explicaciones resultan insuficientes. La diputada consideró que el episodio trasciende la situación individual del funcionario y cuestionó la respuesta institucional que, según su visión, ofreció el Poder Ejecutivo frente a las denuncias y sospechas surgidas en torno al caso.

En ese contexto, la legisladora apuntó también contra el presidente Javier Milei. Según sostuvo, existieron inconsistencias en los anuncios realizados por el Gobierno respecto de los tiempos en que serían presentadas las declaraciones y aclaraciones patrimoniales del jefe de Gabinete. A criterio de Pagano, la demora en la difusión de información contribuyó a profundizar el debate público y alimentar las dudas sobre el patrimonio del funcionario.

Uno de los aspectos más sensibles de sus declaraciones estuvo vinculado a una supuesta interferencia en la investigación judicial. La diputada aseguró haber solicitado la aplicación de medidas procesales contra Adorni luego de que trascendiera una comunicación mantenida entre el funcionario y Matías Tabar, una persona mencionada en la causa judicial que analiza distintos aspectos relacionados con la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.

Según relató la legisladora, la conversación se habría producido poco antes de que Tabar prestara declaración ante la Justicia. A partir de esa circunstancia, Pagano consideró que corresponde investigar si existió algún tipo de conducta orientada a influir sobre el proceso judicial. La diputada argumentó que la posición institucional ocupada por Adorni exige un análisis especialmente riguroso de cualquier contacto relacionado con personas involucradas en la investigación.

Además de cuestionar ese episodio, Pagano volvió a poner en duda las explicaciones ofrecidas sobre las inversiones en criptomonedas. La legisladora sostuvo que el relato presentado por el funcionario genera interrogantes respecto de la magnitud de las ganancias obtenidas y de la evolución patrimonial declarada durante los últimos años.

En paralelo, la diputada informó que amplió una denuncia judicial vinculada al patrimonio de Adorni. La presentación también incluye referencias a su hermano y a Bettina Angeletti, socia comercial y persona cercana al entorno del funcionario. Según Pagano, existen elementos que justifican profundizar el análisis de determinadas operaciones patrimoniales y de información consignada en declaraciones juradas.

La legisladora también hizo referencia al escenario político que podría abrirse en el Congreso. Consultada sobre la posibilidad de impulsar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, sostuvo que cualquier definición dependerá de las correlaciones de fuerzas existentes en ambas cámaras y de las negociaciones que puedan desarrollarse entre el oficialismo y distintos bloques opositores.

En ese sentido, planteó que numerosos legisladores se encuentran condicionados por las necesidades financieras de sus provincias y municipios, una situación que, según su interpretación, podría influir sobre eventuales votaciones relacionadas con el futuro político del funcionario.

Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones dentro y fuera del Congreso. Las explicaciones patrimoniales de Adorni, lejos de cerrar la discusión, mantienen abierto un debate político que combina cuestionamientos judiciales, disputas partidarias y un creciente interés público por el patrimonio de los principales integrantes del Gobierno nacional.