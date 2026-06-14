Unión por la Patria redobla la presión sobre Adorni y busca avanzar con una interpelación en el Congreso

Germán Martínez cuestionó la defensa del Gobierno frente a la situación patrimonial de Manuel Adorni.

El diputado sostuvo que las explicaciones del oficialismo no lograron disipar las dudas existentes.

Unión por la Patria impulsa una interpelación formal del jefe de Gabinete en el Congreso.

La oposición busca reunir apoyos para una sesión especial destinada a tratar el caso.

Martínez reclamó a los bloques dialoguistas que definan una postura concreta sobre las iniciativas parlamentarias.

El debate sobre la continuidad política de Adorni promete ocupar un lugar central en la agenda legislativa de las próximas semanas.

La situación política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa escalando en el ámbito parlamentario. En las últimas horas, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, endureció sus cuestionamientos contra el funcionario y apuntó también contra la estrategia de defensa desplegada por el Gobierno nacional frente a las controversias vinculadas con la evolución patrimonial del integrante del gabinete de Javier Milei.

El legislador santafesino sostuvo que las explicaciones brindadas hasta el momento por el oficialismo no lograron disipar las dudas planteadas por distintos sectores de la oposición y consideró que el caso ya excede el plano de la disputa política habitual. Según expresó, los hechos conocidos en las últimas semanas colocaron a Adorni en el centro de un debate institucional que, a su entender, requiere una respuesta formal del Congreso.

Martínez cuestionó especialmente el argumento utilizado por sectores del oficialismo para atribuir las denuncias y críticas a una supuesta operación política impulsada por la oposición o por determinados sectores mediáticos. Para el dirigente peronista, la controversia se origina en las propias declaraciones y explicaciones realizadas por el funcionario respecto de su patrimonio.

En ese contexto, afirmó que las dudas surgidas en torno a los activos declarados por Adorni no pueden ser explicadas únicamente por una confrontación política y consideró que la situación merece un análisis más profundo por parte de los organismos competentes y del Poder Legislativo.

Las declaraciones del jefe del bloque de Unión por la Patria se producen en momentos en que distintos espacios opositores evalúan impulsar medidas parlamentarias para que el jefe de Gabinete brinde nuevas explicaciones ante los legisladores. Desde ese sector sostienen que la figura de Adorni tiene una responsabilidad institucional particular por tratarse del funcionario encargado de mantener el vínculo político entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Por ese motivo, Martínez volvió a respaldar la posibilidad de convocar una interpelación formal amparada en las facultades que establece la Constitución Nacional. La iniciativa forma parte de una serie de proyectos impulsados por legisladores opositores que buscan que el funcionario comparezca nuevamente ante el Parlamento para responder preguntas vinculadas con su situación patrimonial y con las explicaciones brindadas en los últimos meses.

La discusión parlamentaria podría adquirir mayor intensidad en los próximos días. La oposición busca reunir apoyos para una sesión especial prevista para fines de junio, donde se analizarían distintos pedidos de interpelación y otras iniciativas relacionadas con el caso.

En ese marco, Martínez dirigió un mensaje a los bloques considerados dialoguistas, entre ellos sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y otras fuerzas de representación parlamentaria. El diputado reclamó que esos espacios definan una posición concreta y acompañen el tratamiento de las iniciativas impulsadas por la oposición.

Según su visión, el debate ya no debería limitarse a declaraciones públicas o manifestaciones en redes sociales, sino trasladarse al recinto para que cada fuerza política exprese su postura mediante el voto.

Otro de los aspectos abordados por el legislador estuvo relacionado con el Régimen de Inocencia Fiscal, una normativa aprobada durante el año pasado que generó debates tanto dentro como fuera del Congreso. Martínez sostuvo que algunos funcionarios podrían verse beneficiados por los mecanismos previstos en esa legislación y planteó cuestionamientos sobre la utilización de esas herramientas en casos vinculados con declaraciones patrimoniales.

Desde el oficialismo, en tanto, continúan defendiendo la actuación de Adorni y rechazan las acusaciones formuladas por la oposición. Funcionarios cercanos al Presidente consideran que las críticas forman parte de una ofensiva política destinada a desgastar al Gobierno y sostienen que el jefe de Gabinete ya brindó explicaciones suficientes sobre el origen de sus bienes.

Mientras tanto, el Congreso se prepara para una nueva etapa de discusión política en torno al caso. La posibilidad de una interpelación, sumada a los pedidos de mayores explicaciones impulsados por distintos sectores opositores, anticipa jornadas de fuerte debate parlamentario. El resultado de esas iniciativas dependerá de la postura que adopten los bloques que habitualmente ocupan una posición intermedia entre el oficialismo y la oposición más dura.