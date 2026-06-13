Inglaterra, en problemas antes del debut: robaron parte del equipamiento del plantel en el Mundial

La selección de Inglaterra quedó envuelta en una situación tan inesperada como preocupante en la antesala de su estreno en el Mundial 2026. Cuando todo estaba preparado para comenzar los entrenamientos en Kansas City, la delegación inglesa descubrió que parte fundamental de su equipamiento había desaparecido durante un traslado logístico entre Florida y Missouri.

Según trascendió, fueron robados los botines de los futbolistas, pelotas oficiales de la Copa del Mundo, uniformes y diversos elementos de trabajo que el cuerpo técnico tenía previsto utilizar durante las primeras prácticas en territorio estadounidense. El episodio generó alarma dentro de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) y obligó a modificar parte de la planificación previa al debut frente a Croacia.

Un golpe inesperado para uno de los candidatos al título

El hecho ocurrió durante el traslado del material desde la base de concentración que Inglaterra utilizó en West Palm Beach, Florida, hasta el Swope Soccer Village de Kansas City, complejo donde el equipo dirigido por Thomas Tuchel tenía programado realizar sus primeros entrenamientos oficiales en la sede mundialista.

Entre los elementos sustraídos se encontraban botines personalizados de varias de las principales figuras del plantel, pelotas oficiales del torneo y equipamiento deportivo destinado a las sesiones de trabajo previas al estreno. La situación provocó un importante operativo interno para intentar reemplazar el material perdido en el menor tiempo posible.

La noticia rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del Mundial 2026, ya que involucra a una de las selecciones consideradas favoritas para pelear por el título y se produjo apenas días antes de su primer compromiso oficial.

La policía ya detuvo a dos sospechosos

Las autoridades de Kansas City confirmaron la apertura de una investigación para esclarecer lo sucedido y recuperar los elementos robados. Según informaron medios británicos, la policía ya logró detener a dos personas presuntamente vinculadas al caso.

“Fueron puestas bajo custodia a la espera de una investigación más exhaustiva”, señaló un portavoz policial citado por el periódico británico The Guardian.

Mientras avanzan las pericias, la Federación Inglesa trabaja junto a las fuerzas de seguridad locales para determinar el recorrido exacto del cargamento y conocer si existe la posibilidad de recuperar parte del material sustraído.

La FA corre contra reloj para evitar complicaciones

Más allá de la investigación policial, la prioridad inmediata de la FA pasa por garantizar que el plantel pueda entrenar con normalidad. Para ello ya se activaron mecanismos de emergencia con proveedores deportivos y patrocinadores oficiales con el objetivo de reemplazar rápidamente los elementos desaparecidos.

El cuerpo técnico considera fundamental no alterar la preparación del equipo en una instancia tan sensible del torneo. La adaptación al clima, al campo de entrenamiento y a la sede de competencia forma parte de la planificación diseñada por Tuchel desde hace meses.

Por ese motivo, cualquier demora en la llegada del nuevo equipamiento podría representar un inconveniente adicional para una selección que llega al Mundial con grandes expectativas y la presión de volver a pelear por el título después de décadas.

Inglaterra busca dejar atrás el escándalo y enfocarse en el debut

A pesar del contratiempo, el conjunto inglés mantiene el foco puesto en el partido del próximo miércoles ante Croacia, correspondiente al Grupo L. Será un encuentro clave para comenzar con el pie derecho una zona que también integran Ghana y Panamá.

Después del choque frente a los croatas, Inglaterra se medirá con Ghana el 23 de junio y cerrará la fase de grupos ante Panamá el 27.

La preparación previa había dejado señales positivas. Durante su concentración en Florida, el seleccionado europeo consiguió resultados alentadores en los amistosos disputados frente a Nueva Zelanda y Costa Rica, encuentros que reforzaron la confianza de un plantel repleto de figuras y considerado uno de los grandes aspirantes a levantar la Copa del Mundo.

Sin embargo, ahora deberá superar un inesperado episodio extradeportivo que alteró la tranquilidad de la delegación y que se convirtió en uno de los primeros grandes escándalos del Mundial 2026.