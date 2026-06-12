La inflación en Santa Fe volvió a desacelerarse, pero persisten aumentos en rubros clave

La evolución de los precios en Santa Fe mostró una nueva señal de desaceleración durante mayo de 2026. Según los datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 2,3% respecto del mes anterior, consolidando una tendencia de menor ritmo inflacionario observada en los últimos meses.

El resultado refleja una moderación en la variación general de precios, aunque el informe advierte que algunos sectores vinculados al consumo cotidiano de las familias continuaron experimentando aumentos significativos, manteniendo la presión sobre el presupuesto de los hogares.

La cifra provincial se conoce en un contexto de expectativas favorables respecto de la evolución de la inflación a nivel nacional, impulsadas por la estabilidad cambiaria y una menor dinámica en algunos componentes de la economía. Sin embargo, los datos muestran que la desaceleración no se produce de manera uniforme en todos los rubros.

Entre los sectores que siguen registrando variaciones relevantes se encuentran aquellos relacionados con bienes y servicios esenciales, cuya incidencia suele tener un impacto directo sobre el costo de vida de la población. Por ese motivo, aunque el indicador general exhibe una mejora respecto de períodos anteriores, muchas familias continúan percibiendo aumentos en gastos habituales.

Especialistas señalan que la reducción del ritmo inflacionario constituye una señal positiva para la economía, aunque remarcan que el desafío sigue siendo consolidar esta tendencia en el tiempo y lograr que la estabilidad alcance de forma más homogénea a todos los sectores de consumo.

Con el dato de mayo, Santa Fe se suma a otras jurisdicciones que reflejan una desaceleración de los precios durante el último tramo del año. No obstante, la evolución de los próximos meses será determinante para confirmar si esta tendencia logra sostenerse y traducirse en una recuperación más visible del poder adquisitivo de los salarios.

El comportamiento de los rubros esenciales continuará siendo uno de los indicadores más observados tanto por las autoridades económicas como por los consumidores, ya que su evolución tiene un efecto directo sobre la economía cotidiana de los santafesinos.