Tras décadas de reclamos, avanzan las obras para transformar la Ruta 39 en el norte santafesino

Después de años de deterioro y reiterados pedidos de reparación, la Ruta Provincial 39 se encamina hacia una transformación integral. El Gobierno de Santa Fe avanzó esta semana con la apertura de sobres de la licitación destinada a reconstruir uno de los corredores viales más importantes del departamento San Justo, una obra considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de la región.

El acto se realizó en Gobernador Crespo y contó con la participación de autoridades provinciales, representantes de instituciones locales y dirigentes de distintas localidades beneficiadas por el proyecto. En total, diez empresas presentaron ofertas para ejecutar los trabajos, entre ellas algunas firmas que hasta ahora no habían participado en obras públicas dentro de la provincia.

Una inversión récord para la infraestructura vial

La intervención contempla la reconstrucción completa de un tramo de 38,6 kilómetros que une el Arroyo Saladillo Amargo con el Río Salado, atravesando sectores de Colonia Dolores, Gobernador Crespo y La Penca y Caraguatá.

Con una inversión prevista superior a los 54 mil millones de pesos, la iniciativa se posiciona como una de las obras viales más importantes actualmente impulsadas por la administración provincial.

Además de mejorar la circulación regional, el proyecto busca fortalecer la conexión entre los departamentos San Justo, San Cristóbal y San Javier, beneficiando tanto al transporte de cargas como a los desplazamientos cotidianos de los habitantes de la zona.

Una reconstrucción integral

Según detallaron las autoridades técnicas, la obra no consistirá en simples tareas de bacheo o repavimentación superficial, sino en una reconstrucción profunda de toda la estructura vial.

Los trabajos incluyen la renovación completa del pavimento, desde las capas inferiores hasta la carpeta asfáltica final, con el objetivo de corregir problemas históricos como ahuellamientos, fisuras y deformaciones provocadas por el intenso tránsito pesado y el desgaste acumulado durante décadas.

También se prevé el ensanche de la calzada, que alcanzará los 7,30 metros de ancho, junto con la incorporación de franjas pavimentadas laterales para optimizar el escurrimiento del agua y prolongar la vida útil de la ruta.

Mejoras en seguridad y servicios

El proyecto contempla además una serie de obras complementarias destinadas a reforzar la seguridad vial y mejorar los servicios para los usuarios.

Entre ellas se destacan la construcción de una rotonda en el acceso sur a Gobernador Crespo, la adecuación de alcantarillas, la reposición de defensas metálicas, la mejora de la iluminación existente y la incorporación de tecnología LED en distintos accesos y enlaces.

Asimismo, se renovarán garitas y dársenas para el transporte público, generando mejores condiciones para pasajeros y operadores del sistema.

Un reclamo histórico que comienza a concretarse

La Ruta 39 es una de las vías más utilizadas por la producción regional y desde hace años presenta un importante deterioro estructural que afecta tanto la seguridad vial como la competitividad económica de la zona.

Por ese motivo, la licitación fue recibida con expectativas por parte de productores, transportistas, instituciones y autoridades locales, que consideran la obra como una respuesta a una demanda histórica de las comunidades del norte santafesino.

Si el proceso administrativo avanza según lo previsto, la reconstrucción marcará el inicio de una nueva etapa para un corredor clave en la integración territorial y el desarrollo productivo de la provincia.