El Concejo respaldó mantener diez bancas hasta 2031 y evitó sumar un nuevo edil

La decisión fue aprobada por unanimidad durante la sesión realizada en la Escuela Spinetta. Los estudiantes siguieron atentamente el debate legislativo hasta su finalización.

Luego del reconocimiento otorgado a la Escuela Secundaria N.º 615 "Luis Alberto Spinetta" por su décimo aniversario, el Concejo Municipal de Rafaela continuó desarrollando su sesión ordinaria en el salón de actos de la institución educativa, donde se abordaron seis proyectos incluidos en el orden del día.

Con una destacada participación como espectadores, los alumnos de la escuela permanecieron durante toda la jornada siguiendo atentamente el trabajo legislativo. Los estudiantes acompañaron el desarrollo de la sesión con respeto y excelente comportamiento, generando un clima propicio para el debate democrático.

Uno de los temas más relevantes tratados fue el proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal para mantener la actual composición del Concejo Municipal en diez integrantes hasta el año 2031.

La iniciativa surge a partir de la reciente sanción de la Ley Orgánica de Municipios de la Provincia de Santa Fe N.º 14.436, aprobada en el marco de la reforma constitucional de 2025. La nueva normativa establece que los municipios con una población de entre 80.000 y 150.000 habitantes deben contar con once concejales. Sin embargo, el artículo 107 habilita a aquellas ciudades que actualmente poseen una cantidad inferior a conservar su composición vigente mediante una ordenanza impulsada por el Ejecutivo local.

En los fundamentos del proyecto se destaca que la actual integración del cuerpo legislativo ha garantizado históricamente el normal funcionamiento institucional, asegurando la representación política, la pluralidad democrática y el adecuado tratamiento de los asuntos públicos de la ciudad.

Durante el debate, el concejal Lisandro Mársico fue el encargado de explicar los alcances de la iniciativa. Recordó que, según los datos del Censo Nacional 2022, Rafaela cuenta con 101.733 habitantes, cifra que, de acuerdo con la nueva legislación, habilitaría la incorporación de un concejal adicional a partir del próximo año.

"El artículo 107 permite que el Departamento Ejecutivo, antes del 30 de noviembre de este año, manifieste la voluntad de mantener la actual cantidad de concejales. El proyecto fue enviado por el intendente Leonardo Viotti, una decisión que celebro y que cuenta con el acompañamiento de todo el cuerpo legislativo", señaló Mársico.

El edil remarcó además que la medida apunta a evitar un incremento en los gastos del Estado municipal y a enviar una señal de austeridad hacia la ciudadanía.

De esta manera, y con el respaldo unánime de los concejales, Rafaela mantendrá hasta 2031 la actual composición de diez bancas en el Concejo Municipal, postergando la incorporación de un nuevo representante pese al crecimiento demográfico registrado en los últimos años.

La sesión continuó con el tratamiento de los restantes proyectos previstos, en una jornada que combinó participación ciudadana, educación cívica y debate institucional en el marco de los festejos por los diez años de la Escuela Spinetta.