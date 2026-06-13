Poda urbana en Rafaela: continúan las tareas de mantenimiento en barrio Ilolay

La Municipalidad de Rafaela continúa desarrollando el plan integral de poda y mantenimiento del arbolado público con intervenciones programadas en distintos sectores de la ciudad. Luego de completar las tareas previstas en barrio Central Córdoba, los equipos municipales avanzan actualmente en barrio Ilolay, donde se llevan adelante trabajos destinados a mejorar la seguridad, la visibilidad y el estado general de los árboles ubicados en la vía pública.

Las tareas incluyen poda de elevación de copa, despeje de luminarias y tendidos de cables, así como también la remoción de ramas secas, quebradas o que presentan algún tipo de deterioro. Estas acciones forman parte de un cronograma de mantenimiento preventivo que busca garantizar un adecuado desarrollo del arbolado urbano y reducir posibles riesgos para vecinos, peatones y conductores.

Además de las intervenciones sobre los ejemplares arbóreos, una vez finalizadas las tareas de poda, los equipos municipales realizan el retiro de ramas y restos vegetales generados durante los trabajos. De esta manera, se asegura la limpieza de los sectores intervenidos y se evita la acumulación de residuos en la vía pública.

Mejor iluminación y mayor seguridad

Desde el Municipio destacaron que el mantenimiento periódico del arbolado cumple un rol fundamental en la mejora de la infraestructura urbana. El despeje de luminarias permite optimizar el servicio de alumbrado público, mientras que la poda de ramas que interfieren con el tránsito vehicular o peatonal contribuye a brindar mayores condiciones de seguridad para toda la comunidad.

Asimismo, estas tareas favorecen el crecimiento saludable de los árboles, preservando uno de los recursos ambientales más importantes de la ciudad y contribuyendo a la calidad del espacio público.

Intervenciones reguladas por la normativa vigente

Las acciones que se llevan adelante se realizan respetando la Ley Provincial del Árbol Nº 13.836 y la Ordenanza Municipal Nº 2636, normativas que regulan la conservación, el manejo y la protección del arbolado público en el ámbito urbano.

Estas disposiciones establecen los criterios técnicos para las intervenciones y garantizan que cada trabajo se desarrolle bajo parámetros que prioricen tanto la seguridad como la preservación del patrimonio arbóreo de Rafaela.

Solicitan comprensión a los vecinos

Desde el Municipio también informaron que durante la ejecución de las tareas pueden registrarse ruidos derivados del uso de maquinaria específica y eventuales reducciones o desvíos momentáneos del tránsito en las zonas intervenidas.

Por este motivo, se solicita la colaboración y comprensión de vecinos y vecinas ante las molestias temporales que puedan generarse mientras se desarrollan los trabajos.

Con estas acciones, la Municipalidad de Rafaela continúa avanzando en el mantenimiento del arbolado urbano, una tarea clave para fortalecer la seguridad, mejorar la iluminación de los espacios públicos y preservar el patrimonio natural que forma parte de la identidad de la ciudad.