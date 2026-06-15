El Municipio informa el cronograma de servicios por el feriado del 15 de junio

La Municipalidad de Rafaela comunica cómo será el funcionamiento de los distintos servicios municipales durante el feriado nacional del lunes 15 de junio, fecha trasladada en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.



En cuanto a la recolección domiciliaria de residuos, el domingo 14 no habrá recolección. El servicio se retomará el lunes 15 con la recolección correspondiente a residuos recuperables.



Por otra parte, la recolección de residuos de patio, que habitualmente se realiza los domingos, se trasladará de manera excepcional al lunes 15 por la tarde y corresponderá al sector 2 del cronograma mensual.



El servicio de transporte público de pasajeros no funcionará durante toda la jornada del lunes. Asimismo, la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) permanecerá liberada, por lo que no se cobrará estacionamiento medido.



En relación al Complejo Ambiental, permanecerá cerrado durante el domingo 14 y el lunes 15, retomando su actividad habitual el martes 16 a partir de las 7:00.



Por su parte, los Eco Puntos I y II abrirán el domingo 14 en su horario habitual, de 9:00 a 15:00. El lunes 15 permanecerán cerrados y volverán a funcionar normalmente el martes.



Respecto al Cementerio Municipal, estará abierto para visitas, aunque la Oficina de Administración no atenderá al público. Se mantendrá una guardia mínima destinada a la atención de sepelios.



Finalmente, el edificio municipal y sus dependencias permanecerán cerrados durante toda la jornada del lunes 15 de junio. El servicio de atención ciudadana 147 funcionará únicamente mediante contestador automático para la recepción de consultas y reclamos. La atención personalizada se retomará el martes desde las 7:00. También permanecerá habilitada la línea de WhatsApp 3492 300270 para la recepción de mensajes.