EE.UU. elogió la transformación de Santa Fe en materia de seguridad, aunque Rafaela todavía espera mejoras concretas

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantuvo este viernes una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, con el objetivo de profundizar la cooperación en materia de seguridad pública, inteligencia criminal y gestión penitenciaria, además de analizar oportunidades de inversión para el desarrollo de infraestructura estratégica en la provincia.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de Gobierno de Rosario y permitió avanzar en una agenda común vinculada al combate contra el crimen organizado, el fortalecimiento institucional y la promoción de inversiones estadounidenses en territorio santafesino.

Tras la reunión, el diplomático estadounidense destacó públicamente los avances registrados por la provincia en materia de seguridad. A través de sus redes sociales, Peter Lamelas afirmó que la transformación de Santa Fe demuestra "lo que es posible cuando hay liderazgo, decisión y compromiso para enfrentar al crimen organizado".

Asimismo, señaló que fue un gusto reunirse con Maximiliano Pullaro y su equipo para dialogar sobre oportunidades de cooperación entre Estados Unidos y Santa Fe en áreas de interés común, especialmente seguridad pública, inteligencia criminal y gestión penitenciaria.

El embajador también destacó el potencial que posee la provincia para atraer inversiones norteamericanas, particularmente en infraestructura estratégica y en el desarrollo de los puertos ubicados sobre el río Paraná. En ese sentido, remarcó que Estados Unidos valora el trabajo conjunto con socios comprometidos con el crecimiento económico, la generación de oportunidades y el fortalecimiento de la seguridad.

De la reunión participaron además el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; y la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.

Díaz explicó que durante el encuentro se presentaron los resultados de la política de seguridad impulsada por la gestión provincial y sostuvo que los indicadores oficiales muestran una mejora significativa respecto de años anteriores. Según expresó, estos avances permiten promocionar a las ciudades santafesinas como destinos más seguros para el turismo y las inversiones.

Además, las partes dialogaron sobre el intercambio comercial entre Santa Fe y Estados Unidos, así como sobre la importancia estratégica de la futura privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, considerada una herramienta clave para potenciar el desarrollo productivo y exportador de la región.

Sin embargo, mientras desde el gobierno provincial se destacan avances y estadísticas positivas, la realidad cotidiana en muchas localidades santafesinas continúa generando preocupación entre los vecinos. En particular, en Rafaela persiste una fuerte sensación de inseguridad que no parece reflejarse en los números oficiales difundidos periódicamente.

Los hechos delictivos continúan ocupando un lugar central en la agenda pública de la ciudad y son numerosos los vecinos que ponen en duda la efectividad de determinadas estadísticas que presentan un escenario más favorable del que perciben diariamente en los barrios.

En ese contexto, resulta imprescindible que tanto el gobernador Maximiliano Pullaro como el intendente Leonardo Viotti redoblen esfuerzos para enfrentar un problema que sigue afectando la calidad de vida de miles de rafaelinos.

La cooperación internacional, las inversiones y los acuerdos institucionales son herramientas importantes para el futuro de Santa Fe. Sin embargo, para muchos ciudadanos, el verdadero éxito de cualquier política de seguridad se medirá cuando puedan volver a caminar tranquilos por las calles de sus ciudades y dejar de convivir con el temor permanente que hoy representa la inseguridad.