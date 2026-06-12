15º Otoño Coral en Rafaela: llega la segunda edición del ciclo coral 2026

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, invita a participar de la segunda edición del ciclo "15º Otoño Coral en Rafaela", una propuesta organizada por los Coros Municipales que tiene como objetivo reunir a las distintas agrupaciones corales de la ciudad para compartir la música y el canto con la comunidad.



El encuentro se llevará a cabo el viernes 12 de junio a las 20:30, en el Auditorio del ISP Nº 2 "Dr. Joaquín V. González" (Pasteur 562), con entrada libre y gratuita.



En esta oportunidad, junto al Coro Femenino Municipal y el Coro Polifónico Municipal, participarán el Grupo de Cantareiras da Noite, dirigido por Mónica Altamirano; el Coro Masculino San Vigilio de la Asociación Civil Familia Trentina de Rafaela; el Coro Cantares, dirigido por Sebastián Tapia; y el Grupo Coral Prof. Rubén Guarnaschelli, bajo la dirección de Rodrigo Asselborn.



Cabe destacar que el ciclo cuenta con el aval de la Asociación de Directores de Coros de la Provincia de Santa Fe, fortaleciendo una propuesta que promueve el encuentro, el intercambio artístico y la difusión de la actividad coral.



Actualmente, los Coros Municipales están integrados por dos formaciones: el Coro Femenino Municipal y el Coro Polifónico Municipal, ambos bajo la dirección y preparación vocal de Verónica Gabriela Ghiano. Por su parte, José Ignacio Perren se desempeña como pianista y arreglador musical.



De esta manera, Otoño Coral continúa consolidándose como un espacio de encuentro para las agrupaciones vocales de Rafaela, acercando al público una diversidad de repertorios y experiencias corales en un marco de celebración colectiva de la música.