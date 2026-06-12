México arrancó el Mundial 2026 con una fiesta: venció a Sudáfrica y desató la euforia local

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha y México fue el encargado de escribir el primer capítulo de la historia. Ante un Estadio Azteca repleto y envuelto en una atmósfera de fiesta, el seleccionado dirigido por Javier Aguirre derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo y comenzó su camino con una victoria que alimenta la ilusión de todo un país.

El Tri no solo cumplió con la obligación de ganar frente a su público, sino que además dejó señales positivas de cara a la pelea por el primer puesto del Grupo A, una posición estratégica que podría permitirle disputar los cruces eliminatorios en territorio mexicano.

La gran figura de la noche fue Raúl Jiménez, aunque el momento más simbólico quedó reservado para Julián Quiñones, autor del primer gol de la Copa del Mundo 2026.

Julián Quiñones quedó en la historia del Mundial

La ansiedad duró poco para los hinchas mexicanos.

Apenas transcurrían nueve minutos cuando llegó la primera explosión de la noche. Erik Lira presionó con intensidad en la salida sudafricana, recuperó la pelota en una zona peligrosa y habilitó rápidamente a Julián Quiñones.

El delantero colombiano nacionalizado mexicano no dudó. Se acomodó en la puerta del área y sacó un remate preciso que pasó entre las piernas del arquero Ronwen Williams para convertirse en el primer gol del Mundial 2026.

La anotación no solo puso en ventaja al conjunto local, sino que también colocó a Quiñones en un lugar privilegiado dentro de la historia de las Copas del Mundo.

A partir de ese momento, México manejó el partido con inteligencia y mostró mayor claridad que su rival.

México fue superior y Sudáfrica resistió gracias a su arquero

Después del gol, el Tri mantuvo el control del encuentro y generó varias situaciones para ampliar la diferencia.

Sudáfrica mostró dificultades para salir jugando y sufrió cada vez que México aceleró por las bandas. Sin embargo, el arquero Ronwen Williams evitó que el marcador se ampliara antes del descanso con una serie de intervenciones destacadas.

Los africanos apenas lograron inquietar a la defensa mexicana y terminaron la primera mitad con más dudas que respuestas.

El 1-0 parecía un resultado corto para lo que mostraban ambos equipos sobre el césped del Azteca.

La expulsión que cambió definitivamente el partido

El inicio del complemento terminó de inclinar la balanza en favor de México.

Sphephelo Sithole, protagonista involuntario de la pérdida que derivó en el primer gol, cometió una infracción sobre Aguirre cuando el atacante se encaminaba hacia el arco rival.

El árbitro no dudó y mostró la tarjeta roja directa, convirtiéndose en la primera expulsión de la Copa Mundial 2026.

Con un hombre más y el resultado a favor, México encontró aún más espacios para imponer su juego.

Raúl Jiménez tuvo su gran noche mundialista

Si había un jugador que merecía una noche especial era Raúl Jiménez.

A sus 35 años y disputando su cuarta Copa del Mundo, el delantero encontró finalmente un momento que quedará grabado para siempre en su carrera.

A los 22 minutos del segundo tiempo, Jiménez conectó un preciso centro de Roberto Alvarado y marcó de cabeza el 2-0 que prácticamente sentenció el encuentro.

Fue su primer gol en una Copa del Mundo, un premio para uno de los futbolistas más importantes del fútbol mexicano en la última década.

La emoción del atacante fue compartida por todo el estadio, que celebró una conquista largamente esperada.

Más expulsiones y un cierre con sabor agridulce

La noche parecía perfecta para México, pero el cierre dejó algunos motivos de preocupación.

Primero fue Sudáfrica la que volvió a quedarse en inferioridad numérica. Themba Zwane, que había ingresado desde el banco de suplentes, fue expulsado tras una agresión sin pelota detectada por el VAR y confirmada por el árbitro Wilton Sampaio luego de revisar la jugada en el monitor.

Sin embargo, cuando todo parecía controlado, César Montes vio la tarjeta roja en una acción evitable y dejó a México con diez hombres en los minutos finales.

La expulsión no modificó el resultado, pero sí generó incertidumbre sobre cómo reorganizará Scaloni mexicano —Aguirre— la defensa para el próximo compromiso.

México toma impulso y ya piensa en Corea del Sur

Más allá del cierre accidentado, el balance para el Tri es ampliamente positivo.

Ganó, mantuvo el arco en cero, mostró autoridad frente a su gente y sumó tres puntos fundamentales para comenzar el torneo con confianza.

Ahora, el seleccionado mexicano tendrá un desafío mucho más exigente cuando enfrente a Corea del Sur el próximo 18 de junio en un duelo que podría definir buena parte de la pelea por el liderazgo del Grupo A.

Por su parte, Sudáfrica quedó golpeada por la derrota y las expulsiones, y estará obligada a recuperarse frente a República Checa si quiere mantener vivas sus posibilidades de clasificación.

La Copa del Mundo recién comienza, pero México ya dio el primer paso y dejó claro que quiere ser protagonista ante su gente.