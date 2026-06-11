Mundial 2026: la regla que puede terminar con la deportación de influencers y creadores de contenido

A días del inicio del Mundial 2026, las autoridades migratorias de Estados Unidos lanzaron una advertencia que encendió las alarmas entre influencers, streamers y creadores de contenido de todo el mundo. Aquellos extranjeros que ingresen al país con una visa de turista y utilicen sus redes sociales para generar ingresos podrían enfrentar sanciones severas, incluyendo la cancelación de su visa y la deportación.

La advertencia fue emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que confirmó que intensificará los controles migratorios durante la Copa del Mundo, especialmente sobre personas que viajen con fines vinculados a la creación de contenido digital.

La medida podría afectar a cientos de influencers que planean cubrir el torneo desde los estadios, las ciudades sede y los distintos eventos organizados alrededor de la competencia.

Qué actividades podrían generar problemas migratorios

Según explicaron las autoridades estadounidenses, los extranjeros que ingresan con visa de turismo no están autorizados a realizar actividades laborales dentro del país.

Esto incluye, según la interpretación de los organismos migratorios, la producción de contenido destinado a generar ingresos mediante plataformas digitales como:

TikTok

Instagram

YouTube

Twitch

Facebook

X

Si el objetivo principal del viaje es crear contenido que luego será monetizado, las autoridades consideran que la actividad puede encuadrarse como trabajo remunerado.

En esos casos, el ingreso con una visa de turista podría representar una infracción migratoria.

La postura del gobierno estadounidense

Desde el gobierno norteamericano remarcaron que quienes viajen para desarrollar actividades vinculadas a la prensa, comunicación o generación de contenido comercial deben gestionar previamente la documentación correspondiente.

Las autoridades sostienen que producir material audiovisual con fines económicos constituye una actividad profesional y, por lo tanto, requiere un permiso migratorio específico.

Por esa razón, recomiendan tramitar una visa laboral o de prensa antes de ingresar al país.

El antecedente de Khaby Lame que encendió las alarmas

La advertencia no surge de manera aislada.

El año pasado, el reconocido creador de contenido Khaby Lame protagonizó un episodio que generó repercusión internacional.

El influencer fue retenido por el Servicio de Inmigración en Las Vegas debido a cuestiones vinculadas a su situación migratoria y terminó abandonando voluntariamente el país.

Aunque su caso tuvo características particulares, muchos especialistas lo mencionan como un ejemplo del endurecimiento de los controles migratorios sobre figuras públicas e influencers internacionales.

¿Existe una zona gris legal?

Algunos abogados especializados en inmigración sostienen que el tema podría generar debates jurídicos.

La principal discusión gira en torno a dónde se produce efectivamente la actividad económica.

Según algunos expertos, si los pagos son recibidos fuera de Estados Unidos y las empresas que contratan al creador están radicadas en otro país, podría existir margen para diferentes interpretaciones legales.

Sin embargo, advierten que la decisión final suele quedar en manos de los agentes migratorios durante los controles de ingreso.

Por ese motivo, recomiendan actuar con cautela y consultar previamente con especialistas antes de viajar.

Controles más estrictos durante el Mundial 2026

La administración estadounidense ya anticipó que mantendrá un fuerte esquema de fiscalización durante el torneo.

La llegada de millones de turistas, periodistas, trabajadores y aficionados obligó a reforzar los controles fronterizos y los requisitos migratorios.

Diversas organizaciones internacionales manifestaron preocupación por el endurecimiento de las condiciones de ingreso.

Entre ellas se encuentra la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos, que cuestionó algunas restricciones impuestas en la previa de la competencia.

El caso del árbitro somalí que no pudo ingresar

La política migratoria estadounidense también quedó en el centro de la polémica tras el caso del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan.

El colegiado, que había sido convocado para participar del Mundial 2026, no pudo ingresar al país y fue obligado a regresar a Somalia, donde posteriormente recibió una multitudinaria bienvenida por parte de sus compatriotas.

El episodio generó repercusión internacional y reavivó el debate sobre las restricciones migratorias aplicadas durante la organización del torneo.

Una advertencia que pone en alerta a los creadores de contenido

Con el Mundial a punto de comenzar, la recomendación de los especialistas es clara: quienes planeen viajar para generar contenido profesional o monetizado deben verificar previamente qué tipo de documentación necesitan para evitar inconvenientes.

La posibilidad de perder la visa o incluso ser deportados convirtió a esta advertencia en uno de los temas más comentados entre influencers, youtubers y streamers que tenían previsto cubrir el evento deportivo más importante del planeta desde Estados Unidos.

Mientras millones de fanáticos se preparan para disfrutar de la Copa del Mundo, los creadores de contenido también deberán prestar atención a las reglas migratorias para evitar que el sueño mundialista termine antes de empezar.