Escándalo en una escuela: una madre amenazó a una docente y la Justicia dictó una restricción urgente

Un grave episodio de violencia contra una docente generó conmoción en la comunidad educativa de Santiago del Estero. Una madre fue denunciada por amenazar de muerte a una maestra luego de que esta realizara una observación relacionada con las reiteradas inasistencias de su hija a clases.

El hecho ocurrió en una escuela de la capital provincial, donde la docente recibió un mensaje intimidatorio a través de WhatsApp mientras desarrollaba su jornada laboral. Según trascendió, la situación se originó luego de que la educadora dejara asentada en la evaluación de la alumna la importancia de mantener una asistencia regular para no perjudicar su proceso de aprendizaje.

Lejos de aceptar la observación, la madre reaccionó con violencia y envió un mensaje de voz con fuertes amenazas dirigidas a la maestra. La gravedad del contenido generó preocupación inmediata, especialmente porque la mujer reside en las inmediaciones del establecimiento educativo, lo que aumentaba el temor a un posible encuentro.

Tras escuchar el audio, la docente informó lo sucedido a las autoridades de la institución y posteriormente se presentó en una dependencia policial para formalizar la denuncia.

Intervención judicial inmediata

Ante la seriedad del caso, la Justicia actuó con rapidez y dispuso una medida de protección para resguardar a la denunciante. Entre las primeras decisiones adoptadas se ordenó una restricción perimetral de urgencia que impide a la acusada acercarse a la docente durante un período de 90 días.

La resolución busca prevenir cualquier situación de riesgo mientras avanza la investigación judicial y se analizan las circunstancias del episodio.

El expediente quedó bajo la órbita del fiscal de turno, quien dispuso además la notificación formal de la medida cautelar a la mujer denunciada.

Preocupación en el ámbito educativo

El caso reavivó el debate sobre los episodios de violencia que afectan a docentes en distintos puntos del país. Desde distintos sectores educativos manifestaron inquietud por el incremento de situaciones conflictivas que involucran agresiones verbales, amenazas y actos de intimidación contra trabajadores de la educación.

La situación también puso de relieve las dificultades que enfrentan muchos docentes al abordar cuestiones vinculadas al desempeño académico y la asistencia de los estudiantes, tareas que forman parte de su función pedagógica cotidiana.

Mientras la investigación continúa, la comunidad educativa permanece atenta a la evolución del caso, que volvió a encender las alarmas sobre la necesidad de garantizar entornos seguros tanto para alumnos como para docentes dentro y fuera de las escuelas.