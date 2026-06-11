De pueblo olvidado a paraíso gastronómico: la localidad bonaerense que conquista a los turistas con sus sabores de campo

A poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, una pequeña localidad del interior bonaerense logró reinventarse y convertirse en un atractivo destino turístico gracias a una propuesta que combina tranquilidad, paisajes rurales y una destacada oferta gastronómica.

Se trata de Castilla, un pueblo que encontró en la cocina tradicional una oportunidad para recuperarse después de atravesar décadas difíciles marcadas por la pérdida de población y la caída de su principal actividad económica.

Un pueblo que supo reinventarse

La historia reciente de Castilla estuvo profundamente marcada por la desaparición del servicio ferroviario que durante años conectó a la localidad con distintos puntos de la provincia. La interrupción del paso del tren significó un duro golpe para la economía local y provocó la partida de numerosos vecinos en busca de nuevas oportunidades.

Con el correr de los años, la población disminuyó considerablemente, pero quienes decidieron permanecer apostaron por potenciar uno de los grandes valores de la comunidad: la tradición gastronómica y la hospitalidad característica de los pueblos del interior.

Esa estrategia terminó dando resultados y hoy Castilla se convirtió en un destino cada vez más elegido por quienes buscan una escapada diferente durante los fines de semana.

El asado como principal atractivo

Uno de los lugares más visitados es un restaurante de campo que funciona en un antiguo predio dedicado a la cría de caballos. Allí, los visitantes pueden disfrutar de asados a la estaca, cortes tradicionales, lechón, achuras y diversas especialidades típicas de la cocina criolla.

La propuesta también incluye pastas caseras, tablas de fiambres y una amplia variedad de postres artesanales. Durante los meses más fríos, los menús incorporan platos de cuchara y recetas tradicionales ideales para acompañar las jornadas invernales.

La creciente popularidad del establecimiento hizo que las reservas previas se transformaran en una recomendación casi obligatoria para quienes planean visitarlo.

Opciones para todos los gustos

La oferta gastronómica del pueblo va mucho más allá de las parrillas. Restaurantes, bares históricos, rotiserías y pizzerías artesanales completan un circuito culinario que atrae a visitantes de distintos puntos de la provincia.

Entre los espacios más tradicionales se destacan antiguos bares de pueblo que conservan la esencia de otras épocas y continúan siendo punto de encuentro para vecinos y turistas.

También existen propuestas más informales para quienes buscan comidas rápidas, además de locales especializados en pizzas artesanales y cerveza tirada, que funcionan en edificaciones históricas cuidadosamente restauradas.

Una escapada cerca de Buenos Aires

Ubicada a unos 170 kilómetros de la Capital Federal, Castilla se presenta como una alternativa ideal para quienes desean desconectarse de la rutina sin realizar largos viajes.

El recorrido en automóvil demanda aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito y las condiciones de la ruta, lo que la convierte en una opción accesible para una salida de fin de semana.

Con calles tranquilas, ritmo pausado y una gastronomía que se transformó en su sello distintivo, Castilla demuestra que muchos pueblos del interior encuentran nuevas oportunidades apostando a su identidad, sus tradiciones y el valor de recibir a los visitantes como si estuvieran en casa.