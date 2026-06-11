Fitch ve avances, pero marca cuatro desafíos clave para que Argentina alcance el grado de inversión

La mejora en la calificación crediticia de la Argentina otorgada recientemente por las principales agencias internacionales fue interpretada por el Gobierno como una señal de respaldo al rumbo económico. Sin embargo, los analistas advierten que todavía queda un largo camino por recorrer antes de que el país pueda acceder al denominado “grado de inversión”, reservado para economías con bajo riesgo de incumplimiento de deuda.

Tras la decisión de Fitch de elevar la nota soberana argentina y la posterior mejora anunciada por otra calificadora internacional, especialistas del sector destacaron los avances registrados en materia fiscal y financiera, aunque señalaron que aún persisten desafíos estructurales que deberán resolverse para consolidar la confianza de los mercados.

Uno de los principales puntos observados es la necesidad de fortalecer las reservas internacionales. Desde la calificadora consideran que la capacidad del país para generar y acumular divisas resulta determinante para garantizar el pago de futuros compromisos financieros y reducir la vulnerabilidad ante eventuales crisis externas.

Los analistas destacaron que durante los últimos meses el Gobierno logró cumplir con sus obligaciones mediante distintas fuentes de financiamiento y programas especiales, pero remarcaron que el desafío pasa por construir un esquema más previsible y sostenible en el tiempo.

Otro aspecto bajo seguimiento es la estrategia para afrontar los vencimientos de deuda previstos para los próximos años. Aunque valoran la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento y la colocación de instrumentos en moneda extranjera dentro del mercado local, sostienen que será clave despejar cualquier incertidumbre sobre la disponibilidad de dólares para afrontar esos compromisos.

La demanda de pesos, un factor central

Entre los puntos señalados también aparece la necesidad de fortalecer la confianza en la moneda local. Para los especialistas, una economía con mayor demanda de pesos permitiría consolidar la estabilidad financiera y facilitar la acumulación de reservas sin necesidad de aplicar mecanismos adicionales de absorción monetaria.

La evolución del crédito y la profundidad del sistema financiero son indicadores que las agencias seguirán observando de cerca en los próximos meses, ya que reflejan el nivel de confianza de empresas y familias en la economía doméstica.

Crecimiento con desafíos sociales

Las perspectivas de crecimiento económico continúan siendo positivas, aunque desde Fitch advierten que gran parte de la expansión está impulsada por sectores vinculados a la producción primaria y actividades generadoras de divisas.

Si bien consideran que ese perfil de crecimiento fortalece la capacidad exportadora del país, también señalan que el impacto sobre el empleo y los ingresos de amplios sectores de la población todavía es limitado. En ese sentido, remarcan que la recuperación económica deberá trasladarse de manera más visible a los salarios y al consumo para consolidar su sostenibilidad.

La política también entra en juego

El último factor señalado por los analistas es la estabilidad política. Las calificadoras consideran que la continuidad de determinadas políticas económicas más allá de los cambios de gobierno es fundamental para reducir la percepción de riesgo.

Por ese motivo, sostienen que el mercado seguirá observando cómo evolucionan los próximos procesos electorales y si se consolida un consenso amplio sobre las principales líneas de la política económica.

Aun así, desde Fitch aclararon que una nueva mejora en la nota crediticia podría producirse antes de que transcurran varios ciclos electorales, siempre que continúen los avances en materia fiscal, financiera y macroeconómica.

Para el Gobierno de Javier Milei, el objetivo de alcanzar el grado de inversión sigue siendo una de las metas estratégicas de largo plazo. No obstante, las agencias coinciden en que para llegar a ese nivel será necesario consolidar las reformas actuales y demostrar que la estabilidad económica puede sostenerse en el tiempo.