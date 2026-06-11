Ferraro acusó al Gobierno de repetir “prácticas del kirchnerismo” por el caso Adorni

Maximiliano Ferraro apuntó contra el Gobierno por el caso Adorni

El diputado criticó el Régimen Simplificado de Ganancias impulsado por ARCA

La oposición cuestiona que funcionarios puedan adherirse al nuevo esquema

Ferraro comparó prácticas del oficialismo con conductas del kirchnerismo

Desde el entorno de Adorni negaron irregularidades patrimoniales

La polémica reavivó el debate sobre transparencia y control fiscal

La controversia política en torno a la situación patrimonial de Manuel Adorni volvió a escalar este miércoles luego de las fuertes declaraciones del diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien apuntó directamente contra el Gobierno nacional por la adhesión del vocero presidencial y su esposa al Régimen Simplificado de Ganancias impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En declaraciones radiales, el dirigente opositor sostuvo que la herramienta fiscal aprobada recientemente podría convertirse en un mecanismo para reducir controles sobre funcionarios públicos y personas políticamente expuestas. “No hay peor ciego que el que no quiera ver, porque estamos frente a un gran dibujo y una gran mentira. No tomen por estúpida a la sociedad, que no la subestimen”, afirmó Ferraro durante una entrevista.

La polémica surgió luego de que trascendiera que Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, solicitaron adherir al nuevo régimen simplificado, un sistema que permite confeccionar declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias con información precargada por ARCA.

Desde el entorno del vocero presidencial aclararon que la adhesión al régimen no implica ningún tipo de blanqueo de capitales ni la existencia de fondos no declarados. Además, remarcaron que se trata de una herramienta administrativa habilitada legalmente para contribuyentes alcanzados por el impuesto.

Sin embargo, Ferraro cuestionó duramente la decisión y aseguró que durante el tratamiento legislativo de la denominada Ley de Inocencia Fiscal y del Régimen Simplificado de Ganancias ya habían advertido sobre los riesgos de no excluir específicamente a funcionarios públicos y personas políticamente expuestas.

Según explicó el diputado, la falta de restricciones especiales para determinados sectores podría abrir la puerta a situaciones irregulares vinculadas con el control patrimonial de quienes ejercen cargos públicos.

“Nosotros advertimos que estas normas no podían incluir a funcionarios ni a personas políticamente expuestas porque existe un estándar distinto de transparencia y control”, sostuvo el titular de la Coalición Cívica.

En ese contexto, Ferraro fue todavía más allá y vinculó la situación con antecedentes de corrupción investigados durante los gobiernos kirchneristas. “Estamos con leyes con nombre y apellido que ya beneficiaron a un personaje como Lázaro Báez y que ahora estarían beneficiando a la esposa de Adorni para encubrir”, lanzó.

El legislador también enumeró las sospechas que, a su criterio, deberían investigarse a partir de la utilización de este tipo de herramientas fiscales. “Se corre el riesgo de estar frente a posibles casos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito o evasión fiscal”, afirmó.

Pese a sus declaraciones, hasta el momento no existe ninguna denuncia judicial concreta contra Adorni relacionada con el régimen simplificado ni acusaciones formales sobre irregularidades patrimoniales.

Las críticas de Ferraro también incluyeron un fuerte cuestionamiento político hacia el Gobierno de Javier Milei. Según planteó, La Libertad Avanza llegó al poder con un discurso centrado en la lucha contra “la casta” y las prácticas políticas tradicionales, pero terminó incurriendo en conductas similares a las que históricamente criticó del kirchnerismo.

“La verdad que me da mucha tristeza y mucha bronca porque una parte importante de la sociedad acompañó a este Gobierno. Llegaron con un discurso antisistema y estamos viendo las mismas prácticas o prácticas muy parecidas a las que tuvo el kirchnerismo”, expresó.

La discusión sobre el alcance del Régimen Simplificado de Ganancias comenzó a ganar volumen político en las últimas semanas, especialmente después de que distintos dirigentes opositores cuestionaran la posibilidad de que funcionarios públicos puedan adherirse al sistema sin controles diferenciados.

Mientras el oficialismo insiste en que la herramienta busca simplificar trámites y reducir burocracia tributaria, desde sectores opositores sostienen que la normativa podría debilitar mecanismos de fiscalización patrimonial sobre dirigentes y funcionarios.

En ese marco, el caso de Manuel Adorni se convirtió en un nuevo foco de tensión política entre el Gobierno y la oposición, en medio de una discusión más amplia sobre transparencia, controles fiscales y responsabilidad pública.