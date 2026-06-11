Economistas prevén un dólar más estable y menor tensión cambiaria hacia fin de año

Las consultoras proyectan un dólar oficial cercano a $1.664 para diciembre

El mercado prevé una devaluación menor a la inflación estimada para 2026

El ingreso de divisas del agro, energía y minería sostiene la calma cambiaria

El Banco Central ya compró más de u$s10.000 millones para reservas

Los economistas prevén un crecimiento del PBI cercano al 3%

El atraso cambiario vuelve a instalarse como uno de los principales debates económicos

Pese a que el dólar oficial volvió a mostrar movimientos alcistas durante las últimas semanas y ya acumula una suba superior al 2% en lo que va del mes, las principales consultoras económicas y bancos de inversión mantienen una visión moderadamente optimista sobre la evolución cambiaria para el cierre de 2026.

Según el último relevamiento elaborado por FocusEconomics entre 45 economistas locales e internacionales, el consenso del mercado proyecta que el dólar mayorista finalizará el año en torno a los $1.664, un valor inferior al estimado en informes anteriores y que consolida una tendencia descendente en las expectativas de devaluación.

La nueva previsión representa una baja de aproximadamente 23 pesos respecto del relevamiento de mayo y de casi 50 pesos frente a las estimaciones difundidas tres meses atrás. De esta manera, los analistas consideran que el tipo de cambio oficial seguirá evolucionando por debajo de la inflación prevista para todo el año.

Actualmente, el dólar mayorista cotiza alrededor de los $1.441 y, según las proyecciones de FocusEconomics, acumularía una suba cercana al 14% anual hacia diciembre. El dato contrasta con las expectativas inflacionarias relevadas por la misma consultora, que ubican el índice de precios de 2026 en torno al 31,3%.

Este escenario vuelve a instalar el debate sobre el denominado atraso cambiario, un fenómeno que distintos economistas observan desde hace meses y que se sostiene a partir de la apreciación relativa del peso frente al avance de los precios internos.

De acuerdo con el informe, uno de los factores que explican la actual estabilidad cambiaria es el fuerte ingreso de divisas provenientes de las exportaciones agrícolas, energéticas y mineras. En particular, los analistas destacan el aporte del sector agroindustrial, el crecimiento de las exportaciones vinculadas al petróleo y la minería, y el ingreso de dólares generado por emisiones de deuda corporativa y provincial.

A esto se suma la política de acumulación de reservas impulsada por el Banco Central. Desde comienzos de enero hasta la actualidad, la entidad monetaria compró alrededor de 10.380 millones de dólares para fortalecer las reservas internacionales, una dinámica que contribuyó a sostener la calma cambiaria observada en los últimos meses.

En paralelo, el informe advierte que la inflación continuará siendo uno de los principales desafíos macroeconómicos del país. Aunque las consultoras proyectan una desaceleración gradual respecto de años anteriores, estiman que la Argentina seguirá exhibiendo una de las tasas inflacionarias más elevadas del mundo.

Los analistas sostienen que factores como la inercia inflacionaria, la depreciación acumulada del peso y las expectativas aún elevadas continuarán presionando sobre los precios. No obstante, consideran que la apertura parcial de importaciones y la política de ajuste fiscal contribuirán a moderar parte de esas tensiones.

En cuanto al crecimiento económico, FocusEconomics prevé una expansión del Producto Bruto Interno cercana al 3% para 2026. Aunque la cifra representa una leve mejora respecto de las estimaciones anteriores, el informe advierte que la economía mostrará una desaceleración frente al ritmo de crecimiento registrado durante 2025.

Según los especialistas, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) será uno de los principales motores para sostener la actividad económica, especialmente en sectores como energía y minería, donde se espera una mayor llegada de capitales extranjeros.

Sin embargo, el reporte también identifica obstáculos relevantes para la economía doméstica. Entre ellos aparecen la pérdida de poder adquisitivo, el bajo nivel de consumo, la debilidad del mercado laboral y la persistencia de una política fiscal restrictiva.

En el mercado financiero, las proyecciones privadas continúan mostrando diferencias respecto de las metas oficiales del Gobierno. Mientras el Presupuesto 2026 estimó un dólar mayorista de $1.423 para fin de año, las consultoras privadas ubican ese valor por encima de los $1.650.

Aun así, tanto en el mercado de futuros como en las encuestas del Banco Central predominan las expectativas de estabilidad relativa para los próximos meses. En el Matba-Rofex, por ejemplo, el dólar futuro para diciembre se negocia cerca de los $1.630, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado proyecta un valor de $1.658.

En este contexto, la mayoría de los analistas descarta un salto brusco del tipo de cambio durante lo que resta del año y considera que el flujo de exportaciones continuará siendo un factor clave para sostener la actual tranquilidad cambiaria.