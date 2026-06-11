ARCA lanzó un plan de hasta 72 cuotas para blanquear trabajadores y regularizar aportes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó los plazos y condiciones para que empresas y empleadores puedan incorporarse al Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), una iniciativa destinada a facilitar la regularización de trabajadores que se encuentren sin registrar o con registraciones incompletas.

La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y establece que los empleadores podrán adherirse al régimen entre el 16 de junio y el 28 de noviembre de 2026.

El programa está dirigido a relaciones laborales iniciadas antes del 5 de marzo de 2026 que continúen vigentes al momento de realizar el trámite. El objetivo es promover la formalización del empleo y permitir que las empresas regularicen situaciones laborales pendientes con facilidades de pago y beneficios fiscales.

Quiénes podrán acceder

El régimen alcanza a empleadores del sector privado que necesiten registrar trabajadores no declarados o corregir irregularidades en vínculos laborales ya existentes. Entre las situaciones contempladas se encuentran los casos en los que se informó una fecha de ingreso posterior a la real o se declaró una remuneración inferior a la efectivamente percibida por el trabajador.

Para concretar la regularización, los empleadores deberán realizar las modificaciones correspondientes a través del sistema “Simplificación Registral”, utilizando los códigos específicos definidos por ARCA según el tipo de empresa y la categoría del contribuyente.

Además, será obligatorio presentar las declaraciones juradas originales o rectificativas correspondientes a los períodos alcanzados por la regularización y cancelar las obligaciones vinculadas a aportes y contribuciones de la seguridad social.

Plan de pagos con facilidades

Junto con la reglamentación del PER, ARCA habilitó un esquema especial de financiamiento para que las empresas puedan cancelar las deudas generadas por la regularización laboral.

El plan contempla hasta 72 cuotas mensuales, con una tasa de interés del 1% y un monto mínimo de 50.000 pesos tanto para el pago a cuenta como para cada una de las cuotas.

Las condiciones varían según el tamaño y la categoría del empleador:

Las micro, pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro podrán acceder a planes de hasta 72 cuotas con un anticipo equivalente al 3% de la deuda consolidada.

Las medianas empresas de tramo 1 y 2 tendrán la posibilidad de financiar sus obligaciones en hasta 48 cuotas, con un pago inicial del 4%.

Los restantes empleadores podrán adherirse a planes de hasta 36 cuotas y deberán realizar un anticipo del 5%.

Asimismo, quienes opten por cancelar la deuda en un único pago podrán obtener una reducción adicional del 50% sobre el saldo pendiente.

Plazos para regularizar

Desde el organismo precisaron que la regularización podrá abarcar obligaciones devengadas hasta octubre de 2026 inclusive. Las cuotas serán mensuales, consecutivas y de igual valor, mientras que la adhesión al régimen estará disponible hasta el 28 de noviembre.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca incentivar la formalización del empleo y facilitar que las empresas regularicen situaciones laborales pendientes mediante un esquema de financiamiento extendido y condiciones especiales para los distintos tipos de contribuyentes.