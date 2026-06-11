Desbaratan una red narco que operaba cerca de escuelas: 12 detenidos y millonario secuestro de drogas

Desbaratan una red narco que operaba cerca de escuelas: 12 detenidos y millonario secuestro de drogasPOLICIALES Agencia 24 Noticias
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