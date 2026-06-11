Desbaratan una red narco que operaba cerca de escuelas: 12 detenidos y millonario secuestro de drogas

Una importante investigación contra el narcotráfico culminó con la desarticulación de una organización que presuntamente comercializaba estupefacientes en distintos sectores de la ciudad de Córdoba, incluso en zonas cercanas a establecimientos educativos y espacios comunitarios frecuentados por niños y adolescentes.

El operativo fue llevado adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que realizó una serie de allanamientos simultáneos en diversos barrios de la capital provincial. Como resultado, doce personas fueron detenidas y se logró secuestrar una importante cantidad de drogas, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego.

Los procedimientos se desarrollaron en viviendas ubicadas en los barrios Colonia Lola, Cooperativa 16 de Abril, Sargento Cabral, Márquez Anexo y Ciudad Evita. Durante las tareas, los investigadores contaron con el apoyo de perros especialmente entrenados para detectar sustancias ilegales, lo que permitió localizar droga oculta en distintos puntos de los inmuebles allanados.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, entre los elementos secuestrados se encontraron más de 1.800 dosis de cocaína, más de 1.200 dosis de marihuana y una planta de cannabis. Además, fueron incautadas dos armas de fuego, dos automóviles y una suma cercana a los dos millones de pesos en efectivo.

Las autoridades estimaron que el valor total de los bienes y sustancias decomisadas supera los 53 millones de pesos.

Venta de drogas cerca de espacios frecuentados por menores

Uno de los aspectos que más preocupación generó entre los investigadores fue la ubicación de algunos de los puntos de venta utilizados por la organización. De acuerdo con la pesquisa, varios de ellos funcionaban en inmediaciones de escuelas y de un merendero barrial, lugares donde circulan habitualmente niños y adolescentes.

Los investigadores sostienen que la red abastecía a distintos consumidores y que entre sus potenciales compradores también había menores de edad, una circunstancia que agravó la situación judicial de los involucrados.

Entre los doce detenidos figuran ocho mujeres y cuatro hombres. Dos de ellos fueron identificados como presuntos líderes de la estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes.

La causa sigue en investigación

La causa quedó en manos de las fiscalías especializadas en la lucha contra el narcotráfico, que avanzan en la recolección de pruebas para determinar el alcance de las actividades de la organización y establecer posibles conexiones con otros grupos delictivos.

Mientras continúan las actuaciones judiciales, los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia y enfrentan acusaciones vinculadas a la comercialización agravada de estupefacientes.

El procedimiento representa uno de los golpes más importantes contra el narcomenudeo registrados recientemente en la capital cordobesa y vuelve a poner el foco sobre la problemática de la venta de drogas en entornos sensibles para la comunidad.