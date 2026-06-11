Trump redobla la presión sobre Irán: anunció nuevos ataques y amenazó con tomar una isla petrolera estratégica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión en Medio Oriente al anunciar que las fuerzas estadounidenses llevarán adelante nuevos ataques contra Irán y al advertir que buscará tomar el control de puntos clave de la infraestructura energética iraní.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que su país actuará con “mucha fuerza” y mencionó específicamente a la isla de Kharg, uno de los principales centros de exportación de petróleo de Irán. La declaración se produjo en medio de una nueva escalada militar entre Washington y Teherán, que en los últimos días incluyó intercambios de ataques y amenazas cruzadas.

La isla de Kharg es considerada un enclave estratégico para la economía iraní, ya que por allí circula gran parte de las exportaciones de crudo del país. Analistas internacionales advierten que cualquier acción sobre esa infraestructura podría tener consecuencias directas sobre los mercados energéticos globales.

“No quiero tropas sobre el terreno”

Durante una entrevista televisiva, Trump afirmó que Irán se encuentra en una posición de debilidad militar y sostuvo que Estados Unidos podría profundizar sus operaciones si lo considerara necesario. Sin embargo, aclaró que no desea desplegar tropas terrestres dentro del territorio iraní.

El mandatario también manifestó que preferiría evitar ataques contra infraestructura civil, como centrales eléctricas o puentes, al considerar que esas acciones impactan directamente sobre la población. Aun así, anticipó que los bombardeos previstos serán más intensos que los realizados en jornadas anteriores.

Intentos de desestabilización y críticas a aliados

En otro tramo de sus declaraciones, Trump aseguró que Washington intentó brindar apoyo a sectores opositores dentro de Irán con el objetivo de debilitar al régimen de Teherán. Según explicó, esa estrategia no obtuvo los resultados esperados debido a la falta de colaboración de algunos aliados regionales.

Las afirmaciones del presidente se producen mientras continúan los contactos diplomáticos indirectos entre ambos países, aunque las negociaciones aparecen condicionadas por el recrudecimiento de las acciones militares y la creciente desconfianza entre las partes.

Crece la preocupación internacional

La nueva escalada genera preocupación en distintos gobiernos y organismos internacionales, que observan con inquietud el impacto que un conflicto de mayor magnitud podría tener sobre la estabilidad regional, el comercio energético y la seguridad global.

Mientras tanto, el mercado sigue de cerca la evolución de los acontecimientos, especialmente por el papel estratégico que cumple la isla de Kharg en el sistema petrolero iraní y por las posibles repercusiones que una interrupción prolongada de sus operaciones podría provocar en el precio internacional del crudo.